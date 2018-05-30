اختتام دورة تدريبية في مجال الرعاية التكاملية بعمران [30/مايو/2018] عمران - سبأ:

اختتمت بمحافظة عمران دورة تدريبية في مجال الرعاية التكاملية للعاملين الصحيين المساعدين بمديريات المحافظة المستهدفة من برنامج صحة الطفل بتمويل من اليونيسيف.



هدفت الدورة التي استمرت 14 يوم إكساب 46 عاملا صحيا من جميع مديريات المحافظة تطوير قدرات المشاركين لتقديم خدمة متميزة في مجال الرعاية الصحية الأولية والقيام بأعمال التشخيص والمتابعة والعلاج.



وفي اختتام الدورة، أشار المحافظ الدكتور فيصل جعمان إلى أهمية الدورة لتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي للأطفال في ظل الأوضاع الراهنة جراء العدوان والحصار .



وأكد على أهمية تطبيق ما تضمنته الدورة في الميدان وتنفيذ المهام المناطة بهم في إطار المديريات مديريته وعكسها لبقية العاملين الصحيين بالمراكز المستهدفة للإرتقاء بالأداء الصحي والتوعوي لحزمة الرعاية الصحية التكاملية للطفل والأم الحامل وتقليل حالات سوء التغذية.



أشاد المحافظ بالتدخل المستمر لمنظمة اليونيسيف لدعم البرامج التدريبية لتطوير قدرات الكوادر العاملة في المرافق الصحية.



فيما أوضح مدير مكتب الصحة هادي الحمزي ومنسق الدورة الدكتور عبد الله قرحش أن المشاركين سيكونون نقاط اتصال بين المرافق الصحية بمديرياتهم ومكتب الصحة بالمحافظة لإدارة الحالات المستهدفة من الأطفال وتقديم الخدمات اللازمة لهم.



وأشارا إلى الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها المرافق الصحية بمديريات المحافظة المستهدفة في إطار البرنامج التدريبي لمنظمة اليونيسيف.



وفي الاختتام الذي حضره ممثلة اليونيسف وعدد من المختصين بمكتب الصحة، كرم المحافظ ومدير مكتب الصحة المشاركين بالشهادات التقديرية .

سبأ