محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع سلال غذائية على ألفي أسرة بمديريتي جهران ووصاب العالي ذمار - سبأ:



دشن وكيل محافظة ذمار محمود الجبين أمس، مشروع الاستجابة الطارئة (إغاثة ذمار) توزيع سلال غذائية وفلترات تنقية مياه الشرب على ألفين أسرة في مديريتي جهران ووصاب العالي.



ينفذ المشروع ويموله جمعية العون المباشر مكتب اليمن بالتعاون مع مؤسسة أيادي الرحمة الخيرية الإنسانية التنموية بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة.



ويشمل المشروع توفير سلال غذائية للأسر المستهدفة على ثلاث مراحل وكذا توزيع فلترات تنقية المياه للمستهدفين.



وفي التدشين بحضور مدير مكتب التخطيط المهندس سمير المذحجي ومدير مديرية جهران إسماعيل عبدالمغني، أشاد الوكيل الجبين بجهود جمعية العون المباشر ومؤسسة أيادي الرحمة في تلمس هموم ومعاناة الفقراء والمحتاجين.



وأشار إلى أهمية أن تسهم المنظمات والجمعيات ورجال الخير في التخفيف من الأزمة الإنسانية خصوصا في ظل استمرار حركة النزوح إلى المحافظة وكذا العائدين من أبناء المحافظة إلى مناطقهم من المحافظات التي تأثرت بشكل مباشر نتيجة للعدوان والحصار.



وكان المدير العام التنفيذي لمؤسسة أيادي الرحمة الخيرية محمد عبدالله الغليبي ومساعد منسق المشاريع بجمعية العون المباشر إبراهيم محمد الحضوري، أكدا أن المشروع يستهدف الفقراء والمحتاجين والنازحين والمعاقين في مديريتي جهرآن ووصاب العالي من خلال توزيع فلترات لتنقية مياه الشرب لمرة واحدة وتوزيع ثلاث سلال غذائية على الأسر المستهدفة خلال ثلاثة أشهر.



حضر التدشين مشرف جمعية العون المباشر مكتب اليمن عبدالله باعباد ومنسقتي المشاريع بالجمعية إلهام راوح وندى العزي.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ