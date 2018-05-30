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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 01:27:35ص
الرئيس المشاط يعزي القاضي خالد صالح قايد الماوري في وفاة والده
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد صالح قايد الماوري في وفاة والده صالح قايد الماوري بعد عمر حافل بالعطاء الاجتماعي.
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
منتخب تعز يتخطى اليرموك ويقترب من نصف نهائي ملتقى وحدة صنعاء
اقترب منتخب تعز من التأهل للدور الثاني لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني بعد فوزه الكبير على اليرموك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الاثنين لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
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  محلي
شركة النفط تعلن عن توفر كميات كبيرة من المواد البترولية
[30/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
أعلنت شركة النفط اليمنية عن توفر المواد البترولية بكميات كبيرة.. داعية المواطنين إلى عدم الإنجرار خلف الشائعات الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضعفاء النفوس لافتعال أزمات لتحقيق كسب غير مشروع على حساب المواطن.

وأوضحت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك كميات كبيرة قادمة إلى أمانة العاصمة والمحافظات لتغطية احتياجات السوق المحلية خلال الساعات القادمة.

وأكدت شركة النفط أنه سيتم الإشراف والرقابة على عملية توزيع هذه الكميات وبيعها للمواطنين بالسعر السائد.
سبأ
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