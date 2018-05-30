شركة النفط تعلن عن توفر كميات كبيرة من المواد البترولية [30/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

أعلنت شركة النفط اليمنية عن توفر المواد البترولية بكميات كبيرة.. داعية المواطنين إلى عدم الإنجرار خلف الشائعات الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضعفاء النفوس لافتعال أزمات لتحقيق كسب غير مشروع على حساب المواطن.



وأوضحت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك كميات كبيرة قادمة إلى أمانة العاصمة والمحافظات لتغطية احتياجات السوق المحلية خلال الساعات القادمة.



وأكدت شركة النفط أنه سيتم الإشراف والرقابة على عملية توزيع هذه الكميات وبيعها للمواطنين بالسعر السائد.

سبأ