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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 01:27:35ص
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موظفو شركة النفط ينظمون وقفة ومسيرة إلى مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
[30/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
نظم موظفو شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية اليوم أمام محطة الشركة بشارع الستين بأمانة العاصمة التي استهدفها طيران العدوان السبت الماضي.

وندد المشاركون في الوقفة باستهداف طيران تحالف العدوان لمنشآت الشركة وأخرها جريمة استهداف محطة الشركة بشارع الستين الجنوبي بأمانة العاصمة والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وطالب موظفو الشركة، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمنشآت ومحطات الشركة التي توفر الاحتياجات البترولية للقطاعات المدنية والمواطنين.

ونظم المشاركون, مسيرة إلى أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، وطالبوا في بيان صادر عن المسيرة، الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها لإيقاف استهداف منشآت ومحطات الشركة التي تقدم خدماتها للمواطنين وترتبط بحياتهم اليومية.

وأكد البيان أن استهداف المنشآت النفطية والخدمية يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
سبأ
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