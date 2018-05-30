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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 01:27:35ص
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  عربي ودولي
سآكاشفيلي يحث الدول الأوربية على فرض عقوبات على الرئيس الأوكراني
[29/مايو/2018] كييف - سبأ:
دعا زعيم حزب "حركة القوى الجديدة" المعارض في أوكرانيا، ورئيس جورجيا السابق، ميخائيل سآكاشفيلي، الدول الأوربية إلى فرض عقوبات على الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والمقربين منه.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن زعيم حزب "حركة القوى الجديدة" قوله من مكان تواجده في هولندا، إن الرئيس الأوكراني انتهك القانون الدولي بسبب سحب الجنسية منه.

ووفقا للوكالة، فقد قال سآكاشفيلي، في لاهاي، إنه يجب فرض العقوبات لإجبار بوروشينكو على إعادة الجنسية الأوكرانية إلى سآكاشفيلي والسماح له بالعودة إلى أوكرانيا".

وكانت هيئة الهجرة الوطنية الأوكرانية سحبت الجنسية الأوكرانية، من الرئيس الجورجي السابق، أثناء تواجده في الولايات المتحدة، بموجب مرسوم من الرئيس الأوكراني.
سبأ
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