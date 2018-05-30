بنيان توزع 500 سلة غذائية بمديرية الصليف في الحديدة [29/مايو/2018] الحديدة - سبأ:

دشنت مؤسسة بنيان التنموية بمديرية الصليف محافظة الحديدة اليوم توزيع 500 سلة غذائية للمحتاجين بالمديرية.



وخلال التوزيع أشار مدير برنامج أغنياء من التعفف عضو مجلس الأمناء بمؤسسة بنيان التنموية إبراهيم الوريث إلى أن توزيع هذه السلال التي يستفيد منها 500 أسرة محتاجة بمديرية الصليف تأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان لتخفيف معاناة المحتاجين.



وأكد أن توزيع هذه السلال التي حملت شعار "الرئيس الشهيد صالح الصماد يد تحمي .. ويد تبني" لتعزيز صمود الشعب اليمني والتكافل الاجتماعي خاصة في هذا الشهر الفضيل.



ولفت الوريث إلى أن السلال الغذائية تأتي ضمن برنامج أغنياء من التعفف التابع لمؤسسة بنيان التنموية.. مبينا أن التوزيع يتم يدا بيد للمستحقين.

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