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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 11:30:47م
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  رياضة
الروسية شارابوفا تبدأ رحلة البحث عن لقب "رولان غاروس"
[29/مايو/2018]
باريس -سبأ:

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا بصعوبة إلى الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء.


وفازت الحسناء الروسية بصعوبة على اللاعبة الهولندية المغمورة ريشل هوينكمب، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(4-6) و(6-3)، في المباراة التي تأجلت بينهما من أمس الاثنين إلى اليوم الثلاثاء، بسبب الأمطار، واستغرقت ساعة واحدة و54 دقيقة.

وضربت ماريا شارابوفا، المصنفة 28، موعدا في الدور الثاني، مع الكرواتية دونا فيكيتش، التي تغلبت بدورها على الأوكرانية كاتيرينا بوندارينكو، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-4).

سبأ
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