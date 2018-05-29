وزارة الخدمة تعلن عن الجهات التي تم المصادقة لها والجهات تحت المصادقة الدفعة الثانية

صنعاء-سبأ:

قالت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إن عدد الجهات التي تم المصادقة لها 35 والجهات تحت المراجعة 23 (الدفعة الثانية) خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري.



وأهاب بيان صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب بشان المصادقة على كشوفات المرتبات لصرف 50% من راتب شهر أغسطس 2017م، بكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والمستقلة المتأخرة سرعة موافاة الوزارة (اللجنة الفنية لتنظيف كشف الراتب) بكشوفات راتب شهر أغسطس 2017م التي سيتم صرفها للمصادقة عليها.



• الجهات التي قد تم إجراء مصادقة الصرف لها . ( الدفعة الثانية) من قبل الوزارة حسب تسلسل اخذ المصادقة من تاريخ 25/5/2018م إلي 28/5/2018م وهي:



1- جامعة عمران مركزي



2- المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة محافظة الحديدة محلي



3- هيئة مستشفي الجمهوري التعليمي بالأمانة محلي



4- الإدارة المحلية لأمانة العاصمة محلي



5- المركز الوطني للوثائق مركزي



6- وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الإرشاد مركزي



7- مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة محلي



8- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركزي



9- مكتب شئون المغتربين محافظة صنعاء محلي



10- كلية المجتمع سنحان مركزي



11- وزارة حقوق الإنسان مركزي



12- مكتب النقل محافظة صنعاء محلي



13- وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الأوقاف مركزي



14- المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ذمار محلي



15- مكتب النقل بالأمانة محلي



16- المؤسسة العامة للطرق والجسور مركزي



17- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مركزي



18- مكتب المالية محافظة صنعاء محلي



19- وزارة الصناعة والتجارة مركزي



20- مصلحة الجمارك الديوان مركزي



21- مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة محلي



22- وزارة التخطيط والتعاون الدولي مركزي



23- وزارة الكهرباء والطاقة مركزي



24- مكتب الشئون القانونية محافظة صنعاء محلي



25- مكتب التربية والتعليم محافظة صعدة محلي



26- جامعة صعدة مركزي



27- المركز الوطني لعلاج الأورام مركزي



28- جامعة ذمار مركزي



29- صندوق صيانة الطرق مركزي



30- مكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة صنعاء محلي



31- المركز الوطني للمعلومات مركزي



32- وزارة الزراعة والري مركزي



33- مكتب الشئون القانونية محافظة ذمار محلي



34- مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محافظة ذمار محلي



35- الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مركزي



• أسماء الجهات التي هي تحت المراجعة للمصادقة على الصرف لها من قبل الوزارة لنفس الفترة هي:



1- صندوق تنمية المهارات مركزي



2- وزارة المياه والبيئة مركزي



3- المعهد العالي للعلوم الصحية محافظة اب محلي



4- المكاتب التنفيذية لمديرية يريم محافظة اب محلي



5- المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه مركزي



6- مستشفي معبر محافظة ذمار محلي



7- مكتب المالية محافظة ذمار محلي



8- كلية المجتمع صنعاء محلي



9- الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف مركزي



10- الإدارة المحلية محافظة ذمار محلي



11- مصلحة الضرائب الديوان مركزي



12- الهيئة العامة للآثار مركزي



13- المكاتب التنفيذية لمحافظة ريمه محلي



14- جامعة صنعاء مركزي



15- مجلس الشوري مركزي



16- الجهاز المركزي للاحصاء مركزي



17- مكتب الضرائب محافظة اب محلي



18- المستشفي الجمهوري محافظة حجة محلي



19- مكتب الإعلام محافظة صعدة محلي



20- مكتب الأشغال العامة محافظة صعدة محلي



21- الإدارة المحلية محافظة صعدة محلي



22- المكاتب التنفيذية لمحافظة الحديدة محلي



23- فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بمحافظة الحديدة محلي



• الجهات التي لم تلتزم بتعميم وزارة المالية رقم( 14) وتاريخ 12/5/2018م بشان صرف 50% من راتب شهر أغسطس لعام 2017م والمصادقة عليه من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولم ترد أسمائها ضمن كشوفات الدفعة السابق التي تم الإعلان عنها والكشوفات الموضحة أعلاه هي جهات متأخرة عن موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكشوفات المرتبات لـ 50% من راتب شهر أغسطس 2017م للمصادقة عليها.



مواعيد استقبال كشوفات المرتبات للمصادقة عليها من قبل الوزارة:



- الفترة الأولى من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً يومياً، عدي يومي الخميس والجمعة.



- الفترة الثانية من التاسعة مساءً وحتى الثانية عشر ليلاً ،، لجميع أيام الأسبوع .

[29/مايو/2018]