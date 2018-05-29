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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 11:30:47م
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أمسية رمضانية بصعفان تناقش الجوانب المتصلة بالأداء الخدمي
[29/مايو/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمنطقة عراف في صعفان بمحافظة صنعاء، الجوانب المتصلة بالأداء الخدمي بالمنطقة وسبل تجاوز الصعوبات في هذا الجانب.


وأكدت الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة للقطاع الغربي أحمد الصماط ومشائخ وأعيان ووجهاء المديرية أهمية استغلال الشهر الفضيل في تعزيز التلاحم والتماسك والجبهة الداخلية والتصدي للمؤامرات الرامية تفكيك وحدة الصف وتمزيق النسيج الاجتماعي.

وأشار المشاركون إلى ضرورة إرساء روح الإخاء والتسامح وثقافة المحبة والتراحم والتكافل الاجتماعي بين المواطنين لتجاوز المرحلة الحرجة.

سبأ
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