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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 11:30:47م
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الأمم المتحدة تطالب النظام السعودي بضمان حقوق نشطاء حقوق المرأة
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الأمم المتحدة تطالب النظام السعودي بضمان حقوق نشطاء حقوق المرأة
[29/مايو/2018]
جنيف-سبأ:

طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف سلطات النظام السعودي بتقديم معلومات بشأن محتجزين من النشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.


ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم المكتب ليز ثروسيل قولها للصحفيين اليوم: إنه على هذه السلطات أن تضمن للمعتقلين “الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت”.

وأضافت المتحدثة: “إن على السلطات السعودية أيضا أن تقدم معلومات بشأن الأمير السعودي نواف طلال الرشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم الـ 12 من مايو الجاري وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب”.

وكانت سلطات النظام السعودي اعتقلت الثلاثاء الماضي ثلاثة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ليصبح عدد المعتقلين 10على الأقل بينهم سبع نساء حيث قالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط سماح حديد: إنه “رغم الاستنكار الدولي والدعوات للإفراج عن هؤلاء الناشطين لا يزالون مسجونين بسبب نشاطهم السلمي دفاعا عن حقوق الإنسان”.

سبأ
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