محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة الواجبات تناقش الجوانب المتصلة بتنمية الإيرادات بالمحويت المحويت -سبأ:

ناقشت لجنة الواجبات الزكوية بالمحويت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة العزي الشجاف، الجوانب المتعلقة بتفعيل آليات التحصيل وتنمية الإيرادات.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء المالية محمد القحطاني والواجبات محمد عبدالكريم والموارد المالية عبدالكريم الكردي ولجنة حصر الباطن، تقارير التراكمات الزكوية للسنوات الماضية.



وتطرق الإجتماع إلی الصعوبات التي تواجه التحصيل والتوريد والتصورات الكفيلة بمعالجتها بما يضمن تحسين إيرادات المدينة دونما عوائق أو تهرب من سداد الزكاة المفروضة علی الأموال.



وحث الوكيل الشجاف علی ضرورة توحيد الجهود لتصحيح الإختلالات وسرعة التواصل مع الأشخاص والجهات المشمولين بدفع الزكاة دون تهاون في تنفيذ الإجراءات اللازمة.



وشدد علی أهمية التوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن موارد الزكاة ووجوب دفعها للدولة بإعتبارها ركن أساسي من أركان الإسلام .. منوهاً بدور عقال ووجهاء المدينة في التعاون وتنسيق الجهود مع فرع مكتب الواجبات لتحسين إيرادات الزكاة.



حضر الاجتماع مدير فرع واجبات مديرية مدينة المحويت وموظفو المكتب.

سبأ [29/مايو/2018]سبأ