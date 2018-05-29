أطراف النزاع في ليبيا يتفقون على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

باريس-سبأ:

اتفقت أطراف النزاع في ليبيا اليوم على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 من شهر ديسمبر المقبل.



ووفقا لـ(رويترز) فقد قال طاهر السني مستشار رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في تغريدة على تويتر اليوم: “بعد اجتماع في باريس اليوم فإن الفصائل الليبية اتفقت على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 من ديسمبر”.



وأضاف: “إجماع وإيجابية بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات بحلول 16 سبتمبر”.



وتضمنت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز قبل الاجتماع الدعوة للتوحيد الفوري للبنك المركزي والتزاما بدعم إنشاء جيش وطني كما أقرت الوثيقة عقد مؤتمر وطني سياسي شامل وهددت بفرض عقوبات على من يعرقل الاتفاق أو يرفض نتيجة الانتخابات.



ويشارك في محادثات باريس السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيسا برلمانين اثنين متنافسين اضافة الى الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن وإيطاليا والدول المجاورة لليبيا.



وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف الناتو عليها عام 2011 والاطاحة بنظام معمر القذافي حالة من الفوضى والفلتان الأمني في ظل انتشار التنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق الليبية.

[29/مايو/2018]سبأ