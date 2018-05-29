موجوروزا تجتاز كوزنتسوفا في مواجهة بين بطلتين سابقتين

باريس-سبأ:

تفوقت جاربين موجوروزا على سفيتلانا كوزنتسوفا 7-6 و6-2 في مباراة عطلتها الأمطار، بين بطلتين سابقتين، لتبلغ الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء.



وخسرت موجوروزا، المصنفة الثالثة التي أحرزت اللقب في 2016، شوط إرسالها مرتين في المجموعة الأولى لكنها حسمت الشوط الفاصل.



وكسرت اللاعبة الإسبانية إرسال منافستها كوزنتسوفا مبكرا في بداية المجموعة الثانية ولم تمنح الفرصة لبطلة 2009 للتعويض.



وأنقذت كوزنتسوفا، التي تحتل المركز 43 عالميا بسبب عودتها للبطولات في مارس آذار الماضي بعد غياب بسبب إصابة في المعصم، نقطة خسارة المباراة ثم أضاعت موجوروزا فرصة أخرى قبل أن تنتهي المباراة بضربة أمامية بعيدة من اللاعبة الروسية.



وستلعب موجوروزا في المباراة المقبلة مع الفرنسية فيونا فيرو المشاركة ببطاقة دعوة في رولان جاروس.

[29/مايو/2018]سبأ