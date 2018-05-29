ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 11:30:47م
الرئيس المشاط يعزي القاضي خالد صالح قايد الماوري في وفاة والده
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد صالح قايد الماوري في وفاة والده صالح قايد الماوري بعد عمر حافل بالعطاء الاجتماعي.
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
منتخب تعز يتخطى اليرموك ويقترب من نصف نهائي ملتقى وحدة صنعاء
اقترب منتخب تعز من التأهل للدور الثاني لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني بعد فوزه الكبير على اليرموك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الاثنين لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
آخر الأخبار:
الروسية شارابوفا تبدأ رحلة البحث عن لقب "رولان غاروس"
وزارة الخدمة تعلن عن الجهات التي تم المصادقة لها والجهات تحت المصادقة الدفعة الثانية
أمسية رمضانية بصعفان تناقش الجوانب المتصلة بالأداء الخدمي
الأمم المتحدة تطالب النظام السعودي بضمان حقوق نشطاء حقوق المرأة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
205 مليارات دولار مبيعات الأراضي في 50 مدينة كبيرة بالصين
[29/مايو/2018]
بكي-سبأ:

ارتفعت مبيعات الأراضي بشكل كبير في كبرى المدن الصينية، حيث قامت الصين بزيادة المعروض من الأراضي بهدف بسط الاستقرار بأسعار المنازل.

ونقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) عن مسح أجرته مؤسسة "سنتالين جروب" العقارية، حول مبيعات الأراضي في 50 مدينة كبيرة بالصين قوله ان مبيعات الأراضي في تلك المدن قفزت بواقع 48.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.32 تريليون يوان (أكثر من 205 مليارات دولار أمريكي) حتى نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وذكرت ان مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، شهدت أكبر زيادة في نسبة المبيعات حيث بلغت 270 بالمائة.

وبحسب الوكالة فقد بلغ إجمالي مبيعات الأراضي في 46 من مدن الدرجة الأولى والثانية ما يربو على 10 مليارات يوان، بما في ذلك ووهان وفوتشو وقوانغتشو وتشنغتشو، وفقا لتقرير "سنتالين جروب".

وظل معدل تقسيط الأراضي، الذي يقيس قيمة ما يدفعه المطورون العقاريون ذوو العطاءات الأكبر والمتجاوزة للأسعار المبدئية للأراضي، ظل معتدلا عن نحو 10 بالمئة في المتوسط، وهو ما يقل بكثير عن نسبة الـ30 بالمئة التي كان يتم دفعها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وشهدت سوق العقارات الصينية، التي كانت تعد أحد المخاطر الرئيسية للاقتصاد الكلي، شهدت هدوءا في عام 2017 وسط تدابير صارمة لكبح تلك السوق، شملت فرض قيود على عمليات الشراء ودفع مقدم أكبر لشراء منزل، إذ تسعى الحكومة لكبح المضاربة في سوق العقارات.

وبالنسبة لعام 2018، تعهدت الحكومة الصينية بالحفاظ على لوائحها الخاصة بالعقارات واعتماد آلية طويلة الأمد لسوق العقارات، تتمحور حول اعتماد سياسات متباينة بشأن المعروض من الأراضي للمدن المختلفة.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
الذهب يرتفع مع تأثر الأسواق المالية بالاضطرابات في إيطاليا
انخفاض الأسهم الأوروبية صباحا بسبب الانتخابات الإيطالية
اليورو يصعد من أدنى مستوى في عدة أشهر وسط انتخابات مبكرة تلوح في أفق إيطاليا
تقدم روسيا على الصين في إحتياطيات الذهب في مايو الجاري
ارتفاع الأرباح الصناعية الصينية بنسبة 15 بالمائة
الذهب ينزل مع تجدد آمال عقد قمة بين أمريكا وكوريا الشمالية
تراجع أسعار النفط
مسؤول روسي لايستبعد عودة انتاج النفط لمستويات اكتوبر 2016
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
ارتفاع الأرباح الصناعية بالصين لأعلى مستوى في 6 أشهر خلال أبريل الماضي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة على مديرية المخادر في إب
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة الطايف الساحلية بالحديدة
[29/مايو/2018]
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية سنحان بصنعاء 
[29/مايو/2018]
العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة
[29/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by