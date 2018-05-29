رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكرواتي شيليتش يبلغ الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس باريس -سبأ:

تأهل الكرواتي مارين شيليتش المصنف الثالث الى الدور الثاني ببطولة فرنساء المفتوحة للتنس بعد تغلبه اليوم الثلاثاء على الأسترالي غير المصنف جيمس دكوورث بواقع 6-3 و7-5 و7-6 وسط أجواء مطيرة وممتعة.



وكان شيليتش وصل إلى نهائي بطولة أستراليا هذا العام في ثالث ظهور له في المباراة النهائية لواحدة من البطولات الأربع الكبرى.



وسيصبح شيليتش اللاعب رقم 11 في بطولات التنس المفتوحة الذي يصل إلى نهائي كل البطولات الأربع الكبرى إذا بلغ النهائي في رولان جاروس.



وقال شيليتش عقب الفوز في ملعب فيليب شاترييه ”لا ألعب كثيرا مع هطول الأمطار ولهذا كان الأمر مختلفا بعض الشيء.



وبطولة فرنسا المفتوحة هي الوحيدة من البطولات الأربع الكبرى التي لا يوجد فيها سقف للملعب.



وتطور أداء دكوورث المصنف 1072 عالميا في المجموعتين الثانية والثالثة لكنه أخفق في تعطيل مسيرة اللاعب الكرواتي فارع الطول.

سبأ [29/مايو/2018]سبأ