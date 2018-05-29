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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 10:09:18م
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مقتل ثلاثة اشخاص بينهم شرطيان في إطلاق نار شرق بلجيكا
[29/مايو/2018]
بروكسل-سبأ:

قتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطيان في إطلاق نار بمدينة ليج شرق بلجيكا اليوم.


ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن السلطات في ليج قولها: إن “مسلحا اطلق النار قرب مدرسة ثانوية ما اسفر عن مقتل شرطيين وأحد المارة” مبينة أنه تم “تحييد” المهاجم دون وقوع أي اصابات بين صفوف الطلاب.

ولم تتضح حتى الآن دوافع الهجوم بينما بدأ مركز إدارة الأزمات البلجيكي بالإشراف على التحقيقات في الحادث.

يذكر أن مدينة ليج شهدت عام 2011 هجوما بالاسلحة والقنابل اليدوية أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين.

سبأ
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