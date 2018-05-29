الإفراج عن سجناء معسرين وممن قضوا ثلاثة أرباع المدة بأمانة العاصمة

صنعاء-سبا:

أفرجت النيابة العامة بأمانة العاصمة اليوم عن 23 سجينا معسرا، وممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، تكفل فاعلي الخير بسداد ما عليها من حقوق مالية للغير بقيمة 11 مليون ريال، تحت شعار" مكرمة الرئيس الشهيد صالح الصماد".



وشمل المفرج عنهم من المعسرين 17 سجينا بينهما سجينتان، فيما المفرج عنهم ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة ستة سجناء، ضمن كشوفات السجناء المستحقين للمساعدة المرفوعة من النيابات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والجوف .



وأوضح النائب العام القاضي ماجد الدربابي، خلال عملية الإفراج بحضور رؤساء ووكلاء النيابات بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف، حرص النيابة العامة على معالجة كافة قضايا السجناء وتحسين أوضاعهم .



وأشار إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد عمليات إفراج عن معسرين على مستوى جميع المحافظات في اطار مكرمة الشهيد الصماد .



وأشاد النائب العام بدور رجال المال والأعمال والمؤسسات الخيرية الاجتماعية وفاعلي الخير المساهمين في علمية الإفراج عن المعسرين، في ظل الأوضاع والتحديات الراهنة التي تسببها العدوان والحصار.



وجدد التأكيد على جهات الضبط والمؤسسات العقابية القيام بدورها المناط في إصلاح وتقويم نزلاء السجون، تمهيدا لإعادة دمجهم وانخراطهم في المجتمع.



وعبر السجناء المفرج عنهم عن امتنانهم لتوجيهات واهتمام النائب العام بقضاياهم وفاعلي الخير بسداد ما عليهم من حقوق للغير، والإفراج عنهم ..مؤكدين التزامهم بالنظام والقانون وأن يكونوا مواطنين صالحين في المجتمع .



حضر عملية الإفراج مدير إصلاحية السجن المركزي بأمانة العاصمة العميد محمد المأخذي .

[29/مايو/2018]سبأ