محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يتفقد مستشفيات الحديدة ويوجه بتفعيل مركز الحميات (مكتمل) الحديدة -سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم سير العمل في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة.



واطلع الدكتور المتوكل ومعه رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل، على الخدمات الصحية ومستوى الجاهزية في أقسام الطوارئ والعناية المركزة .



وطالب منظمة الصحة العالمية بمساندة جهود وزارة الصحة من خلال توفير احتياجات هذين القسمين وتوسيعهما بحيث تصبح أسرة العناية خمسين سرير، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات والمحاليل وزيادة حصة الهيئة من الديزل لتغطية كامل احتياجها.



كما اطلع الدكتور المتوكل على الخدمات المقدمة في أقسام علاج السرطان ورعاية الأطفال، حيث حث منظمة اليونيسف على تقديم الدعم لأقسام رعاية الأطفال والأمومة بحزمة متكاملة من الخدمات.



وتفقد وزير الصحة أقسام الرقود وتفقد أحوال جرحى العدوان.. ووجه بإيلاء الجرحى اهتمام ورعاية كاملة.



كما وجه بتحويل القسم الجديد في الهيئة ليصبح مركز لإسعاف الأطفال وتوسيع قسم الأطفال الخدج وتوفير الحضانات التي يتطلبها القسم.



واطلع وزير الصحة العامة والسكان على سير العمل في مركز نقل الدم في الهيئة.. ووجه بتنفيذ حملة عاجلة للتبرع بالدم.



وشدد الدكتور المتوكل خلال لقائه قيادة هيئة مستشفى الثورة ورؤساء الأقسام، برفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طارئ جراء تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد على أهمية موافاته وزارة الصحة بقائمة الاستشاريين للبدء بفتح مساقات لدراسة البورد في الهيئة.



من جهة أخرى أطلع وزير الصحة العامة والسكان على مستوى الخدمات الصحية والطبية في مستشفى العلفي بالحديدة، وتفقد أحوال الجرحى والمصابين ومستوى الخدمات الطبية التي تقدم لهم.



ووجه إدارة المستشفى بتقديم كل الرعاية والاهتمام للجرحى وتوفير مستلزمات علاجهم.. كما تفقد قسم الطوارئ والعمليات والعناية المركزية وقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى.



ودعا الدكتور المتوكل المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسئوليتها وتوفير المحاليل والمستلزمات لمركز الغسيل وكذا دعم قسم الطوارئ والعناية المركزة وتوفير الأجهزة اللازمة التي تتطلبها خدمات الطوارئ والإسعاف وتوسيعها ورفع جودتها وجاهزيتها لاستقبال أي حالات.



وحث إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام برفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي احتمالات.



وفي ذات السياق زار وزير الصحة الدكتور طه المتوكل المستشفى العسكري بالحديدة وتفقد الجرحى جراء العدوان السعودي الأمريكي.



واستمع من مدير المستشفى الدكتور عبد الله الأبيض إلى شرح عن مستوى الرعاية التي يقدمها المستشفى للجرحى وكذا الصعوبات التي يواجهها المستشفى والعجز الكبير في الأدوية والمستلزمات.



وحث إدارة المستشفى على رفع الجاهزية، وطالب منظمة الصليب الأحمر الدولية بتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفى لتقديم الخدمات وتوفير سيارات الإسعاف الكافية لنقل الجرحى.



وفي إطار زيارته لمحافظة الحديدة وجه الدكتور المتوكل الجهات المختصة بتجهيز مركز الحميات وتشغيله للقيام بدوره في مكافحة ومعالجة أمراض الحميات ومنها الملاريا والضنك.



كما وجه بتنفيذ حملة رش عاجلة لمكافحة النواقل للتخفيف من الإصابات بالملاريا وحمى الضنك في مديريات المحافظة وتوفير الناموسيات للمواطنين في مناطق الخطورة.



وحث وزير الصحة العامة والسكان، مكتب الصحة بالحديدة وقطاع الخدمات والرعاية الصحية بالوزارة بمتابعة تنفيذ التوجيهات بشكل عاجل.



كما طالب الدكتور المتوكل المنظمات الدولية بتوفير الدعم الكامل لمستشفيات زبيد وبيت الفقيه.

سبأ [29/مايو/2018]سبأ