أمسيات رمضانية بمديريات المحويت تدعو للنفير العام دفاعا عن الوطن

المحويت -سبأ:

دعت أمسيات رمضانية عٌقدت في عدد من مناطق مديريات محافظة المحويت إلی النفير العام والتحرك نحو جبهات العزة والبطولة دفاعاً عن سيادة الوطن وكرامة الشعب اليمني.



وفي الأمسيات التي نظمت بمديريات ملحان والطويلة وحفاش وخميس بني سعد والخبت .. أشادت كلمات بانتصارات الجيش واللجان الشعبية وتصديهم لزحوفات العدوان ومرتزقته في الساحل الغربي وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأكدت الكلمات أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني واستمرار توحيد الجبهة الداخلية للتصدي لمخططات العدوان وإحباط أهدافه ومساعيه الرامية تفكيك النسيج الاجتماعي.



ودعا المشاركون في الأمسيات إلی الهبة الشعبية لدعم المرابطين في جبهات الكرامة ورفدهم بالمال والرجال والعتاد حتی تحقيق النصر.



وحث أبناء مديريات المحويت الجميع علی مواصلة الصمود وتضافر الجهود لتجاوز التحديات التي فرضها تحالف العدوان لمحاولة تركيع وإخضاع الشعب اليمني.



تخلل الأمسيات مداخلات للمشاركين وقصائد شعريى .. شددت علی الجاهزية والاستعداد للتحرك نحو الجبهات للتصدي لمرتزقة العدوان والمشاركة في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

[29/مايو/2018]سبأ