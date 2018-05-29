عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية الروسي : محاولة إشاعة الفوضى في سورية أخفقت وتم منعها مينسك – سبأ :



أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محاولة إشاعة الفوضى في سورية على غرار ما حدث فى العراق وليبيا أخفقت وتم منعها.



ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن لافروف قوله في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك اليوم “تتولد لدى الجانب الروسي انطباعات بسعي بعض الأطراف لنشر الفوضى في سورية مثلما جرى في العراق وليبيا” .. مضيفاً “تم منع ذلك”.



وكان الوزير لافروف أكد أمس أن المجموعات الإرهابية لا تزال توجد في أماكن انتشار القوات الأمريكية بمنطقة التنف ومخيم الركبان في البادية السورية.



وتؤكد الحكومة السورية أن القوات الأمريكية المنتشرة بشكل غير شرعي في منطقة التنف ومخيم الركبان تواصل تدريب بقايا إرهابيي (داعش) ضمن محاولاتها الحثيثة لإعادة إحياء التنظيم الإرهابي وتوظيفه ضمن مشاريعها الرامية إلى تقويض وحدة الأراضي السورية ونهب ثرواتها.

سبأ [29/مايو/2018]سبأ