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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 10:09:18م
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تواصل المسابقات الثقافية ومسابقة القرآن الكريم بأهلي صنعاء
[29/مايو/2018]
صنعاء-سبأ:

تتواصل بالنادي الأهلي بصنعاء لليوم السادس على التوالي منافسات المسابقة الثقافية و القرآن الكريم في إطار البرنامج الرمضاني الـ 25 الذي ينظمه النادي خلال ليالي رمضان.


ففي المسابقات الثقافية فاز فريق رفع الأثقال بالنادي على فريق فتيات النادي الأهلي أ بنتيجة 25 درجة مقابل 15 درجة وتغلب فريق فتيات النادي الأهلي (ب) على فريق كرة السلة بالنادي بنتيجة 30 درجة مقابل 20 درجة , كما تغلب فريق منظمة كنوز اليمن على ناشئي الأهلي بنتيجة 25 درجة مقابل 20 ، وحسم فريق شباب الأهلي النتيجة مع فريق جمعية المكفوفين بفارق السؤال الحاسم بعد تعادلهما بنتيجة 35 درجة لكل منهما.

إلى ذلك، اختتمت منافسات المرحلة التمهيدية لمسابقة القرآن الكريم فئة 10 أجزاء و20 جزء والمصحف كاملاً حيث يتنافس في المسابقات أكثر من 70 حافظا وحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة الثقافية للنادي الأهلي بصنعاء يحيى الشهاري أن هذه المسابقات تأتي ضمن البرنامج الثقافي الرمضاني الذي يتضمن مسابقات لإكتشاف المواهب وسؤال الجمهور والمساجلات الشعرية وتوزيع الجوائز عبر الصندوق.

وثمن تفاعل الجميع في إنجاح النشاط الثقافي وإظهاره بصورة مشرفة تعكس مكانة النادي .. مشيدا بدور قيادة النادي في دعم وتشجيع الشباب لتنمية مداركهم وإبراز مواهبهم.

سبأ
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