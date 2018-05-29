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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 10:09:18م
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  رياضة
مؤسسة الشعب تدشن بطولة بالستيات الصمود اليمني لكرة القدم
[29/مايو/2018]
صنعاء-سبأ:



دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم بطولة بالستيات الصمود اليمني في وجه العدوان الرياضية الثالثة لكرة القدم التي ينظمها للسنة الثالثة مكتب سعوان التنموي التابع للمؤسسة.




وأوضح مدير البطولة مدير مكتب مؤسسة الشعب في سعوان متوكل الريمي أن البطولة التي تنظمها المؤسسة للمرة الثالثة تضم أربع فرق رياضية هي " ، قاهر ، بركان ، زلزال ، بدر".

وفي المباراة الافتتاحية التي حضرها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد الكبسي والمدير العام أكرم باكر وجمعت فريق بركان وفريق قاهر على ملعب نادي 22 مايو بالعاصمة فاز بركان بـ 8 أهداف مقابل 3 .

سبأ
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