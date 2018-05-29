محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع مهيب للشهداء المراني والشامي والمتوكل بصنعاء صنعاء - سبأ :

شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين الشهداء الرائد يحيى عبدالجبار عباس الشامي والملازم أول عبد العزيز صالح علي صليح المراني والملازم أول مطهر إسماعيل محمد المتوكل الذين استشهدوا في مواقع الشرف في مواجهة الغزاة والمرتزقة دفاعا عن الوطن.



وخلال مراسيم التشييع بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء عبد الرب جرفان ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي وقائد اللواء الثاني حماية رئاسية العميد الركن خالد الجبري وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وزملاء وأقارب الشهداء .. أشاد المشيعون بالأدوار الوطنية للشهداء والبطولات التي اجترحوها في مواجهة جحافل العدوان في ميادين العزة.



وأكد المشيعون استمرار الثبات والصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات حتى تحرير تراب الوطن من دنس المعتدين والغزاة.



وقد جرت مراسيم التشييع للشهداء بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانه العاصمة حيث وقف الجميع دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وسار موكب التشييع تقدمه كوكبة من القوات المسلحة اعزازا وإجلالا للتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان.



وقد وري جثمانا الشهيدين الرائد يحيى الشامي والملازم أول مطهر المتوكل في مقبرة ماجل الدمة بأمانة العاصمة فيما نقل جثمان الشهيد الملازم أول عبد العزيز المراني ليوارى الثرى بمسقط راسه.



تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

سبـأ [29/مايو/2018]سبـأ