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مؤسسة بنان تدشن توزيع ٧٠٠ سلة غذائية بأمانة العاصمة
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مؤسسة بنان تدشن توزيع ٧٠٠ سلة غذائية بأمانة العاصمة
[29/مايو/2018]
صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة بنان التنموية الخيرية بأمانة العاصمة اليوم، مشروع توزيع ٧٠٠ سلة غذائية في مديريات الأمانة تحت شعار " يد تحمي، ويد تبني ".

يأتي مشروع السلة الغذائية في أطار حملة الشهيد الصماد الإغاثية التي تنفذها مؤسسة بنان وتستهدف ثلاثة آلاف و٣٠٠ من الأسر المحتاجة والفقيرة والمتضررة في مختلف مديريات أمانة العاصمة ومديرية همدان بصنعاء والرجم بالمحويت وفي صعدة وحجه.

وفي التدشين أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنان التنموية عادل العمدي، أنه سيتم غدا توزيع أكثر من ٤٠٠ سلة غذائية في عدد من مديريات أمانة العاصمة.

وأشار إلى أن حملة الشهيد الرئيس الصماد الإغاثية التي تنفذها المؤسسة مستمرة في توزيع السلال الغذائية ضمن تدخلات المؤسسة لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة والنازحة والمتضررة بأمانة العاصمة وبعض المحافظات.

وأكد العمدي، استعداد مؤسسة بنان تنفيذ عدد من المشاريع والأنشطة الإغاثية والايوائية وتوزيع كسوة العيد والبطانيات خلال الفترة القادمة, وكذا مشروع الفقاسة وإنتاج الألبان والدواجن في الجانب التنموي.

سبـأ
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