محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة المياه يطلع على سير الحملة البيئية لمكافحة الكوليرا صنعاء - سبأ :

تفقد وكيل وزارة المياه والبيئة للشئون المالية والإدارية عبدالله الهادي اليوم، سير العمل الميداني للفرق العاملة في الحملة البيئية لمكافحة وباء الكوليرا الجاري تنفيذها كمرحلة أولى في عدد من مديريات أمانة العاصمة.



واطلع الوكيل الهادي على مستوى أداء فرق الرش الموزعة على المواقع المستهدفة في المستنقعات ومواقع تجمع القمامة.



وقدم مدير الحملة ماجد الرفاعي لوكيل الوزارة شرحا عن سير العمل في الحملة التي تستهدف ست مديريات بأمانة العاصمة كمرحلة أولى تشمل بني الحارث، الثورة، معين، السبعين، التحرير، الوحدة والتي ينفذها 204 شخص بواقع 34 في كل مديرية، منهم 24 فرق رش و عشرة أشخاص يعملون ضمن فرق التوعية الإعلامية على مستوى كل مديرية .



وأضاف الرفاعي بأن فرق الرش تنتشر خلال فترة الحملة على المواقع المستهدفة والتي تشمل آلف و200موقع لأماكن تجمع القمامة و183 موقع تتمركز فيه المستنقعات.



وحث وكيل وزارة المياه والبيئة الفرق العاملة على مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.



ولفت إلى الأهمية التي تمثلها الحملة للحفاظ على البيئة بأمانة العاصمة والإسهام في الجهود الوطنية لمكافحة الكوليرا.



رافقه مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة والري المهندس عبد الله السياني والمسئول الفني للحملة محمد علي الإرياني.

سبـأ [29/مايو/2018]سبـأ