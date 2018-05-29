رئيس الوزراء يلتقي وزير السياحة

صنعاء - سبأ :

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيزصالح بن حبتور، اليوم بصنعاء وزير السياحة ناصر باقزقوز.



جرى خلال اللقاء الوقوف على وضع القطاع السياحي وما يواجه من تحديات بفعل العدوان السعودي الاماراتي المستمر على

الشعب اليمني للعام الرابع، وما تبذله الوزارة من جهود في سبيل تنشيط القطاع السياحي وتنمية مستوى تحصيل الإيرادات القانونية من مختلف المنشآت السياحية على المستويين المركزي والمحلي .



وأوضح الوزير باقزقوز، رؤية الوزراة التي بدأ تنفيذها لتنشيط السياحة الداخلية خاصة في المناسبات الدينية والوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص للارتقاء بوضع الخدمات السياحية في مختلف المواقع و المنشآت السياحية.



ولفت إلى ما تم إنجازه من خطوات إيجابية في إطار تفعيل الوزارة لمستوى أدائها العام على مستوى المركز ومكاتبها في المحافظات .. معربا عن تطلع الوزارة ومنتسبيها إلى اسناد الحكومة لتلك الجهود بما يخدم العملية السياحية الداخلية بمختلف مفاصلها.



وأكد رئيس الوزراء ، مساندته لمختلف البرامج التي تنفذها الوزراة في اتجاه تنشيط السياحة الداخلية وتحسين مستوى الخدمات السياحية في مختلف المنشآت السياحية والارتقاء بمستوى تحصيل الإيرادات القانونية للدولة.



ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المستثمر في المجال السياحي بما يخدم الغايات المشتركة في توفير وتطوير المقومات السياحية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى .

[29/مايو/2018]سبـأ