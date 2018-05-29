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رئيس الوزراء يناقش مع وزير الخارجية النشاط الإنساني والمستجدات السياسية
[29/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:

ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، عدد من الجوانب المتصلة بالنشاط الإنساني لمنظومة العمل الإنساني في بلادنا.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات السياسية ونشاط الوزارة على المستوى الخارجي .

واستمع رئيس الوزراء إلى تقرير وزير الخارجية عن المساعدات الإنسانية والعلاقات القائمة مع المنظمات الإنسانية والجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتسهيل نشاطها بما يعزز من مستوى النشاط الإنساني العام في التخفيف من المأساة الإنسانية المتفاقمة والحد من وطائتها على الشعب اليمني.

ولفت التقرير إلى ما تبذله الوزارة من جهود متواصلة لكسر العزلة الدبلوماسية التي عمد المعتدين إلى تكريسها منذ بدء عدوانهم على الشعب اليمني وما تم إحرازه من خطوات إيجابية في هذا الجانب حتى الآن.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمختلف المهام التي تقوم بها وزارة الخارجية وما تحرزه من نجاح في إطار تواصلها على المستوى الخارجي بما يخدم الشعب اليمني وقضيته العادلة وإجلاء حقيقة ما يتعرض له اليمن من عدوان سافر وحصار خانق.

وأكد دعم الحكومة للوزارة وحرصها على إنجاح جهودها المتواصلة في تطوير العلاقات مع الخارج بما يخدم الشعب اليمني ومصالحه ويساعد على إنهاء محنته الكبيرة التي يمر بها .

سبـأ
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