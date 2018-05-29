وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية بالحديدة ويرأس اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة [29/مايو/2018] الحديدة - سبأ:

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماورى، الأوضاع الأمنية بمحافظة الحديدة.



واطلع وزير الداخلية خلال الزيارة، على مستوى أداء الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومستوى اليقظة والجاهزية لمنتسبي الأجهزة الأمنية بالحديدة.



وعقد اجتماع للجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة وزير الداخلية ضم محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي ونائب مدير أمن المحافظة العقيد الركن عمر المقبلي وأعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة.



وفي الاجتماع نقل وزير الداخلية تهاني القيادة السياسية لرئيس وأعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة بالعيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية ومن خلالهم إلى كل أبناء محافظة الحديدة.



وقال" الحكومة والشعب ينظرون باعتزاز إلى أدوار أبناء محافظة الحديدة الذين يقفون إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يخوضون معركة النصر المحتوم ضد قوى العدوان ومرتزقته".



وأشار اللواء الماوري، إلى أن هذه الزيارة تأتى بهدف الاطلاع على مستوى الأداء الأمني ومعرفة الاحتياجات التي تتطلبها الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومعرفة الصعوبات التي تواجهها وسبل تجاوزها بما يحقق أفضل مستوى من الأداء الأمني.



ولفت إلى أن الظرف الذي يمر به الوطن يتطلب من الجميع تكثيف الجهود ورفع الجاهزية واليقظة والحس الأمني لمواجهة التحديات التي فرضها العدوان.. مؤكدا أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والأعيان والوجهاء بالمحافظة.



وأشاد وزير الداخلية بما تحققه الأجهزة الأمنية في المحافظة من نجاحات في ضبط الجريمة وإحباط مخططات العدوان الرامية إلى زعزعة امن واستقرار الوطن .



وشدد على أهمية تضافر الجهود لمواجهة حملة التضليل لتحالف العدوان من خلال الشائعات التي يختلقها العدوان لتحقيق أهدافه التي باتت مكشوفة لكل أبناء الوطن وأبناء الحديدة الأبطال بشكل خاص.



وأكد أهمية تعزيز التواصل بين الأجهزة الأمنية والمواطنين باعتبار المواطن هو حجر الزاوية في العمل الأمني لما لذلك من أثر ملموس في تحقيق النجاحات الأمنية كون المواطن شريكا فيها .. منوها بتعاون أبناء الحديدة مع الأجهزة الأمنية، والذي كان له الأثر الإيجابي في تحقيق الإنجازات والنجاحات الأمنية .



وقال" إننا في الأجهزة الأمنية نعمل بوتيرة عالية وحماس منقطع النظير في اتجاهين، الأول في رفد جبهات العزة والكرامة بالدعم والمساندة الممكنة والإتجاه الثاني في تعزيز وتثبيت وتقوية الجبهة الداخلية ومن ذلك فضح الإشاعات والأراجيف التي تبثها وسائل إعلام العدو ومرتزقته ".



وأكد الوزير الماوري أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع كل من تسول له المساس بالأمن والاستقرار أو التواطؤ والتعاون مع أعداء اليمن بأي شكل من الأشكال.



وكان محافظ الحديدة قد رحب بوزير الداخلية ووكيل الوزارة ومرافقيهما .. مؤكدا أن السلطة المحلية لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للأجهزة الأمنية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة.



وأشار المحافظ الهيج إلى أن أبناء محافظة الحديدة على قلب رجل واحد في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته إلى جانب أبطال الجيش اللجان الشعبية الذي يسطرون الملاحم الأسطورية في مواجهة قوى الغزو والعدوان.



إلى ذلك قام وزير الداخلية ومعه وكيل الوزارة لقطاع الأمن بزيارة لميناء الحديدة، واطلع خلالها على ما أحدثه العدوان من تدمير ممنهج لمرافق الميناء المختلفة الذي يعد الشريان الرئيسي للشعب اليمني لدخول المواد الغذائية والدواء والمشتقات النفطية.



واستمعا من مدير أمن الميناء إلى شرح عن الخدمات الأمنية التي تقدمها كوادر الأمن في الحديدة بمهنية ومسؤولية عالية وفقا لما هو معتمد في مختلف الموانئ العالمية.



كما قام وزير الداخلية بزيارة لفرع مصلحة خفر السواحل بمحافظ الحديدة واستمع من من رئيس فرع المصلحة اللواء عبد الرزاق المؤيد وقيادة الفرع، إلى شرح حول سير العمل والصعوبات التي سير العمل بفرع المصلحة .



ونوه الوزير الماوري بدور الكوادر العامة في فرع المصلحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن .



من جهة أخرى رأس وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الخيواني اجتماعا للقيادات الأمنية بمحافظة الحديدة، لمناقشة مستوى أداء الأجهزة الأمنية بالمحافظة.



وفي الاجتماع نقل اللواء الماوري للحاضرين تهاني القيادة السياسية بمناسبة العيد الوطني الـ 28 .. مشيدا بصمود وثبات منتسبي الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن الاستقرار وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.



وشدد على ضرورة الاستمرار في رفع الجاهزية وتحسي مستوى الأداء بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

سبأ