محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتخب تعز يتخطى اليرموك ويقترب من نصف نهائي ملتقى وحدة صنعاء صنعاء - سبأ:







اقترب منتخب تعز من التأهل للدور الثاني لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني بعد فوزه الكبير على اليرموك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الاثنين لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.



ورغم انتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي إلا أن عصام نعمان فاجأ اليرامكة بتسجيله لهدف منتخب تعز الأول مطلع الشوط الثاني، قبل أن يهز عبدالحكيم سيف الشباك ويسجل الهدف الثاني لمنتخب تعز عند الدقيقة ال60، واختتم اكرم عبدالله سيف ثلاثية تعز بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة ال70 .



وسهل منتخب تعز على نفسه أمر التأهل بهذا الفوز بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط منفردا بصدارة المجموعة وبات بحاجة لتعادل احد خصومه المباشرين كي يعلن تأهله بشكل رسمي، بينما بقي اليرموك في الترتيب الثالث برصيده السابق ثلاث نقاط .



وفي المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة لم يجد وحدة صنعاء ادنى صعوبة في تخطي نظيره أزال عندما فاز عليه بثلاثة أهداف نظيفة.



افتتح اللاعب طارق المشرقي التسجيل للوحدة عند الدقيقة الخامسة وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف المتألق بشير المنيفي الهدف الثالث عند الدقيقة ال15 .



وارتقى الوحدة بفوزه هذا إلى الترتيب الثاني بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط ، فيما مكث أزال في مركزه الأخير بدون نقاط .

سبأ [29/مايو/2018]سبأ