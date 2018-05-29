ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 04:52:33م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات في مجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (64) لسنة 2018م، بتعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى:
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
منتخب تعز يتخطى اليرموك ويقترب من نصف نهائي ملتقى وحدة صنعاء
انخفاض الأسهم الأوروبية صباحا بسبب الانتخابات الإيطالية
قمة رؤساء دول “منظمة شنغهاي” في الصين الشهر القادم
مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح جنوب بغداد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
منتخب تعز يتخطى اليرموك ويقترب من نصف نهائي ملتقى وحدة صنعاء
[29/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:



اقترب منتخب تعز من التأهل للدور الثاني لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني بعد فوزه الكبير على اليرموك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الاثنين لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

ورغم انتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي إلا أن عصام نعمان فاجأ اليرامكة بتسجيله لهدف منتخب تعز الأول مطلع الشوط الثاني، قبل أن يهز عبدالحكيم سيف الشباك ويسجل الهدف الثاني لمنتخب تعز عند الدقيقة ال60، واختتم اكرم عبدالله سيف ثلاثية تعز بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة ال70 .

وسهل منتخب تعز على نفسه أمر التأهل بهذا الفوز بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط منفردا بصدارة المجموعة وبات بحاجة لتعادل احد خصومه المباشرين كي يعلن تأهله بشكل رسمي، بينما بقي اليرموك في الترتيب الثالث برصيده السابق ثلاث نقاط .

وفي المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة لم يجد وحدة صنعاء ادنى صعوبة في تخطي نظيره أزال عندما فاز عليه بثلاثة أهداف نظيفة.

افتتح اللاعب طارق المشرقي التسجيل للوحدة عند الدقيقة الخامسة وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف المتألق بشير المنيفي الهدف الثالث عند الدقيقة ال15 .

وارتقى الوحدة بفوزه هذا إلى الترتيب الثاني بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط ، فيما مكث أزال في مركزه الأخير بدون نقاط .

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات في مجلس الشورى
أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المحافظات
تفكيك عبوة ناسفة وضبط المتهم في ذمار  
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة الطايف الساحلية بالحديدة
القوة الصاروخية تستهدف معسكرات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي 
ضبط 42 كيلو من الحشيش في الصليف بمحافظة الحديدة
لأجهزة الأمنية تلقي القبض على أربعة من أخطر عناصر العدوان بالحديدة
قنص ضابط وتسعة جنود سعوديين ومصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
أمين العاصمة يؤكد استمرار الصمود والثبات والسير على درب الشهيد الصماد

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة الطايف الساحلية بالحديدة
[29/مايو/2018]
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية سنحان بصنعاء 
[29/مايو/2018]
العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على الخط العام بمديرية حيران بحجة
[29/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by