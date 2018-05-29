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  اقتصاد
انخفاض الأسهم الأوروبية صباحا بسبب الانتخابات الإيطالية
[29/مايو/2018]
لندن - سبأ:



انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب تجدد المخاوف من تفكك منطقة اليورو في ظل شروع إيطاليا في حملة انتخابية جديدة قد تصبح استفتاء على عضويتها في منطقة اليورو.

 ونزل المؤشر الإيطالي الرئيسي إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر في التعاملات المبكرة منخفضا 6ر1 بالمئة .

وخسر مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 5ر2 بالمئة بعدما هوى أربعة بالمئة في الجلسة السابقة ، متأثرا بهبوط السندات الحكومية التي تمثل جزءا أساسيا في محافظ البنوك.

وانخفضت أسهم انتيسا سان باولو وبي.بي.إي.آر بنكا وأوني كريديت ويو.بي.آي بنكا بين 4ر3 و 7ر3 بالمئة. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 8ر0 بالمئة، وسجلت البنوك أسوأ أداء.

 ونزل مؤشر قطاع البنوك في منطقة اليورو اثنين بالمئة ليتجه صوب تكبد أكبر خسارة شهرية منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016.

وامتد التوتر في إيطاليا إلى أسواق أخرى بجنوب منطقة اليورو، حيث تضررت أيضا أسهم البنوك الإسبانية والبرتغالية.

وهبط سهم البنك التجاري البرتغالي 5ر4 بالمئة بينما قاد سهم سانتاندير الإسباني المؤشر آيبكس للنزول بهبوطه 1ر3 بالمئة.

وهوى سهم ديكسونز كارفون البريطانية للتجزئة 21 بالمئة بعد تحذير بشأن الأرباح. وحذر الرئيس التنفيذي الجديد من أن الشركة بحاجة لإغلاق متاجر في وقت تنكمش فيه سوق الأجهزة الكهربائية في بريطانيا.


سبأ
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