قمة رؤساء دول “منظمة شنغهاي” في الصين الشهر القادم [29/مايو/2018] بكين - سبأ:

تعقد منظمة شنغهاي قمتها في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية الشهر المقبل.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وقيرغيزيا سورونباي جينبيكوف وكازاخستان نور سلطان نزارباييف سيقومون بزيارة دولة للصين في الفترة من 6 إلى 10 يونيو القادم تلبية لدعوة من الرئيس الصينى شي جين بينغ لحضور الاجتماع الثامن عشر لمجلس رؤساء دول قمة منظمة شنغهاي للتعاون.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ: إن “الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقوم بزيارة عمل للصين” أيضا.



وكانت القمة السابقة للمنظمة عقدت في التاسع من يونيو الماضي فى العاصمة الكازاخستانية أستانا بحضور قادة البلدان الأعضاء في المنظمة التي تشكل تكتلا اقليميا تأسس في يونيو 2001 تضم روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كأعضاء دائمين.





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