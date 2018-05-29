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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 04:52:33م
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مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح جنوب بغداد
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مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح جنوب بغداد
[29/مايو/2018] بغداد - سبأ:

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل مدني وإصابة آخر في هجوم مسلح جنوب العاصمة بغداد.



وقال المصدر إن مسلحين مجهولين فتحوا، نيران أسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين في قضاء اللطيفية، جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة الآخر.



وفي محافظة ديالى خطف مسلحون ثلاثة أشخاص.



وقال مصدر أمني، إن مسلحين من تنظيم داعش، اختطفوا ثلاثة شبان من قرية الشنانة



ضمن قاطع إمام ويس بأطراف قضاء المقدادية شمال شرق ديالى.



وتشهد بعض مناطق محافظة ديالى حوادث أمنية وحالات اختطاف بين الحين والآخر.






سبأ
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