بيونغ يانغ تدعو واشنطن لوقف مناوراتها العسكرية مع كوريا الجنوبية [29/مايو/2018] بيونغ يانغ-سبأ:

دعت صحيفة رودونغ الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الديمقراطية الولايات المتحدة اليوم لوقف مناوراتها العسكرية المشتركة مع كورياالجنوبية لتكريس جو الحوار الذي يسود حاليا بين بيونغ يانغ و واشنطن.



وجاء في مقال نشرته الصحيفة تحت عنوان “تصرف ملائم ملزم تماشيا مع جو الحوار” .. “في الوقت الذي تمضي فيه كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة قدما نحو إجراء حوار حول مجمل القضايا الراهنة بينهما… هل هناك من داع لإجراء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة مع سيئول”.



ولفتت الصحيفة إلى أنه “من الأعراف الدولية الكف عن الأعمال العسكرية عندما يعلن الطرفان المتنازعان عن بدء المفاوضات” محذرة من ان جميع التطورات حول القمة المزمعة بين الجانبين قد تعود إلى مراحلها الأولى إذا بدأت المناورات العسكرية المشتركة بنشر الأسلحة الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية.



وأكدت الصحيفة أن قضية المناورات العسكرية الامريكية الكورية الجنوبية هي محك اختبار للولايات المتحدة الأمريكية حول ما إذا كانت ترغب في السلام أو الحرب وعليها التخلي عن لعبة تهديد وترهيب الطرف الآخر باستعراض قوتها إذا كانت ترغب في لقاء القمة بجدية.



وكانت وزارة الخارجية الامريكية أعلنت أمس الأول ان وفدا أمريكيا يجرى محادثات مع مسؤولين كوريين ديمقراطيين فى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري الديمقراطي كيم جونغ اون والامريكي دونالد ترامب والمفترض اجراؤها في الـ 12 من يونيو المقبل في سنغافورة.







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