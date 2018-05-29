ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 04:52:33م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات في مجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (64) لسنة 2018م، بتعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى:
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
منتخب تعز يتخطى اليرموك ويقترب من نصف نهائي ملتقى وحدة صنعاء
انخفاض الأسهم الأوروبية صباحا بسبب الانتخابات الإيطالية
قمة رؤساء دول “منظمة شنغهاي” في الصين الشهر القادم
مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح جنوب بغداد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بيونغ يانغ تدعو واشنطن لوقف مناوراتها العسكرية مع كوريا الجنوبية
[29/مايو/2018] بيونغ يانغ-سبأ:
دعت صحيفة رودونغ الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الديمقراطية الولايات المتحدة اليوم لوقف مناوراتها العسكرية المشتركة مع كورياالجنوبية لتكريس جو الحوار الذي يسود حاليا بين بيونغ يانغ و واشنطن.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة تحت عنوان “تصرف ملائم ملزم تماشيا مع جو الحوار” .. “في الوقت الذي تمضي فيه كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة قدما نحو إجراء حوار حول مجمل القضايا الراهنة بينهما… هل هناك من داع لإجراء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة مع سيئول”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “من الأعراف الدولية الكف عن الأعمال العسكرية عندما يعلن الطرفان المتنازعان عن بدء المفاوضات” محذرة من ان جميع التطورات حول القمة المزمعة بين الجانبين قد تعود إلى مراحلها الأولى إذا بدأت المناورات العسكرية المشتركة بنشر الأسلحة الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية.

 وأكدت الصحيفة أن قضية المناورات العسكرية الامريكية الكورية الجنوبية هي محك اختبار للولايات المتحدة الأمريكية حول ما إذا كانت ترغب في السلام أو الحرب وعليها التخلي عن لعبة تهديد وترهيب الطرف الآخر باستعراض قوتها إذا كانت ترغب في لقاء القمة بجدية.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية أعلنت أمس الأول ان وفدا أمريكيا يجرى محادثات مع مسؤولين كوريين ديمقراطيين فى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري الديمقراطي كيم جونغ اون والامريكي دونالد ترامب والمفترض اجراؤها في الـ 12 من يونيو المقبل في سنغافورة.



سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
قمة رؤساء دول “منظمة شنغهاي” في الصين الشهر القادم
مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح جنوب بغداد
القوات المصرية تقضي على 8 إرهابيين في سيناء
غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة واعتقال 11 فلسطينيا في الضفة
مصرع 45 شخصا في الهند جراء عواصف رعدية
برلمان كوبا يبدأ السبت تعديل الدستور لمزيد من الإنفتاح الإقتصادي
الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو
رئيس الوزراء اللبناني المكلف يبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة
روسيا : المجموعات الإرهابية لا تزال تتواجد في مواقع القوات الأمريكية في سورية
الاتحاد الأوروبي يدعو لإعادة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة الطايف الساحلية بالحديدة
[29/مايو/2018]
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية سنحان بصنعاء 
[29/مايو/2018]
العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على الخط العام بمديرية حيران بحجة
[29/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by