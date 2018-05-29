أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المحافظات [29/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على عدد من محافظات الجمهورية مع احتمال هطول أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة .



وأوضح المركز في نشرته تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها ، أن الطقس سيكون غائماً على السواحل الشرقية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظتي المهرة وحضرموت .



وستكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مثيرة للأتربة ، تتراوح بين 10 إلى 25 عقدة.



وفي السواحل الجنوبية والغربية ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة والرياح السطحية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح مابين ثمان إلى 18 عقدة .



وأشار المركز إلى أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة والرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها تتراوح من 15 إلى 30 عقدة .



كما توقع المركز أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة بوجه عام على المناطق الصحراوية ، مع أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظتي حضرموت والمهرة .



وبحسب النشرة ستشهد المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر ، بينما ستكون غائمة جزئياً حيث تتشكل السحب الركامية الممطرة مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد يرافقها الرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء .



وفيما يتعلق بحالة البحر أفاد المركز أنه سيكون خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه من 0.5 إلى 1.5 متر في السواحل الغربية وباب المندب والسواحل الجنوبية وخليج عدن ، وسيكون معتدل إلى مضطرب الموج وارتفاعه من مترين إلى ثلاثة أمتار في السواحل الشرقية .



أما في محافظة أرخبيل سقطرى فسيكون البحر مضطرب الموج وارتفاعه من 2.5 إلى أربعة أمتار .



ونبه المركز المواطنين في محافظتي المهرة وحضرموت بعدم التواجد في الأماكن المنخفضة وبطون الأودية بسبب التدفق المفاجئ للسيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية .



كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في السواحل الشرقية وحول أرخبيل سقطرى .







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