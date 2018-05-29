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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 04:52:33م
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  رياضة
فرنسا تحسم مواجهتها الودية مع إيرلندا في ثلاث دقائق.. النشرة الرياضية
[29/مايو/2018] باريس - سبأ:

حققت ايرلندا عودة صعبة إلى ملعب "ستاد دو فرانس" الذي تركته بذكريات أليمة في تلك الأمسية من نوفمبر 2009، وذلك بخسارتها أمام مضيفتها فرنسا صفر/2 الاثنين في لقاء ودي يدخل ضمن استعدادات الأخيرة لمونديال روسيا 2018.



وحسم فريق المدرب ديدييه ديشان اللقاء في غضون ثلاث دقائق بفضل هدفين لاوليفييه جيرو إثر ركلة ركنية في الدقيقة /40/، رافعًا رصيده إلى 10 أهداف في آخر 10 مباريات كأساسي وإلى 31 بالمجمل بقميص "الديوك"، ثم نبيل فقير الذي سدد الكرة فحولها الحارس بالخطأ في مرماه في الدقيقة /43/.

 

وكانت المباراة الليلة الماضية هي الأولى لإيرلندا ضد فرنسا على "ستاد دو فرانس" منذ خروجها من الملحق القاري المؤهل إلى مونديال جنوب أفريقيا2010 بسبب هدف سجله ويليام غالاس بعدما حضر له زميله تييري هنري الكرة بيده في الوقت الإضافي، مدركًا التعادل 1/1 وكان ذلك كافيًا لتأهل بلاده بعد فوزها ذهابًا 1/صفر.



 وعادت إيرلندا إلى فرنسا عام 2016 في كأس أوروبا ولعبت ضد السويد /1-1/ على "ستاد دو فرانس" في الجولة الأولى من الدور الأول للبطولة القارية التي ودعتها من الدور الثاني بخسارتها أمام فرنسا بالذات 1/2 لكن في ليون.



وتواصل فرنسا استعداداتها للمونديال بمواجهة قوية في أول يونيو ضد جارتها إيطاليا الغائبة عن النهائيات للمرة الأولى منذ 60 عامًا، ثم تلتقي الولايات المتحدة في التاسع منه قبل أن تبدأ مشوارها الروسي في 16 يونيو ضد استراليا في المجموعة الثالثة التي تضم البيرو والدنمارك أيضًا.






سبأ
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