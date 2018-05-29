القوات المصرية تقضي على 8 إرهابيين في سيناء [29/مايو/2018] القاهرة - سبأ:

قضت القوات المصرية على 8 ارهابيين واعتقلت 64 من العناصر الإجرامية والمطلوبين خلال الايام الماضية وذلك في اطار عملياتها العسكرية المستمرة لملاحقة التنظيمات الإرهابية في منطقة سيناء شمال شرق البلاد.



وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم إن القوات الجوية استهدفت ودمرت عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر فيما قامت عناصر الهندسة العسكرية باكتشاف وتفجير 15 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات بمناطق العمليات.



وأوضح البيان انه تم ايضا ضبط وتدمير 20 عربة و79 دراجة نارية دون لوحات معدنية وتدمير 80 وكرا للارهابيين وضبط 11 كغ من المواد المخدرة بوسط وشمال سيناء.



وتواصل القوات المصرية منذ شباط الماضي عملية عسكرية مكثفة لملاحقة المجموعات الارهابية من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وتنظيم “داعش” والتي تنتشر في سيناء وتقوم بالاعتداء على المدنيين والعسكريين.





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