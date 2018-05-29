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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 03:06:41م
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غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة واعتقال 11 فلسطينيا في الضفة
[29/مايو/2018] القدس المحتلة-سبأ:
جدد طيران الاحتلال الاسرئيلى اليوم عدوانه على قطاع غزة.

 وذكرت وكالة /معا/ الفلسطينية أن طائرات الاحتلال أطلقت أكثر من عشرة صواريخ على حيي الزيتون والشجاعية بغزة كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على القطاع اعقبها وقوع انفجارات عنيفة تسببت بأضرار مادية.

كما أطلقت طائرات الاحتلال 7 صواريخ على مناطق مختلفة في القطاع ما أدى إلى وقوع اضرار مادية فيما استهدفت احدى الغارات مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 11 فلسطينيا خلال حملات مداهمة واعتقال شنتها في مدن الخليل وبيت لحم وسلفيت وفي بلدة عزون شرق قلقيلية.

وكان 13 فلسطينيا أصيبوا أمس خلال تصديهم لقوات الاحتلال اثناء اقتحامها مخيم الامعري جنوب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

إلى ذلك انطلق ظهر اليوم أول المراكب المعدة للابحار من شواطىء غزة إلى العالم الخارجي في محاولة لكسر الحصار الاسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ ما يربو عشر سنوات.

 وتنظم هذه المبادرة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي اتخذت هذه الخطوة للتعبير عن رفض الحصار المفروض على قطاع غزة برا وجوا وبحرا.

وانطلق المركب من ميناء غزة بالتزامن مع رحلة أسطول الحرية الذي سيبحر صوب قطاع غزة قادما من أوروبا والذى يحمل عددا من النشطاء والمتضامنين الدوليين الذين جاؤوا من بقاع مختلفة لكسر الحصار عن قطاع غزة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تفرض حصارا جائرا على قطاع غزة منذ عام 2007 يشمل مختلف المواد الغذائية والطبية ومواد البناء
والوقود ما أدى إلى معاناة شاقة لأهالي القطاع كما احبطت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الانسانية لكسر الحصار واعتقلت المشاركين فيها.




سبأ
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