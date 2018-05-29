مصرع 45 شخصا في الهند جراء عواصف رعدية [29/مايو/2018] نيودلهي - سبأ:

لقى 45 شخصا مصرعهم في الهند جراء عواصف رعدية ضربت عدة ولايات وترافقت مع أمطار غزيرة ورياح قوية.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مسؤولين في الهند قولهم اليوم إن 18 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية بيهار وأصيب أكثرمن 12 آخرين بينما لقي 12 شخصا مصرعهم في ولاية جهارخاند وأصيب 28 آخرون بجروح وحروق ناجمة عن البرق وفي ولاية أوتار براديش لقي 15 شخصا مصرعهم بينما أصيب 12 بجروح وحروق.



وأشار المسؤولون إلى أن العواصف دمرت المحاصيل الزراعية وحطمت أعمدة الكهرباء مبينا أن العمل جار لاستعادة إمدادات الطاقة.



وتشهد الهند سنويا الكثير من العواصف والفيضانات التي تسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.





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