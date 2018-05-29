ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 01:14:14م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات في الهيئة العامة للزكاة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (60) لسنة 2018م بتعيين التالية أسماؤهم في الهيئة العامة للزكاة..
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
ضبط 42 كيلو من الحشيش في الصليف بمحافظة الحديدة
لأجهزة الأمنية تلقي القبض على أربعة من أخطر عناصر العدوان بالحديدة
قنص ضابط وتسعة جنود سعوديين ومصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لأجهزة الأمنية تلقي القبض على أربعة من أخطر عناصر العدوان بالحديدة
[29/مايو/2018] الحديدة - سبأ:
ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة القبض على أربعة من أخطر مرتزقة وعملاء العدوان في عدد من المديريات  .

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم في مديرية بيت الفقيه ضبط أحد أخطر عناصر العدوان المطلوبين أمنياً وهو المدعو (س . ع . ن ) من أهالي المديرية .

وأشار إلى أن التحريات والتحقيقات أثبتت أن المضبوط يعمل على جمع المعلومات و رصد تحركات ومواقع الجيش واللجان الشعبية ، وكذا الرفع بالإحداثيات عن المؤسسات الحكومية والخدمية للعدوان كما يدير خلايا نائمة بمديرية بيت الفقيه ، وهو مسؤول عن تمويل عناصر العدوان التي تقوم بالرصد في المديرية.

وأكد المصدر إلقاء القبض على المدعو (  م .ا . ص . ك( بمديرية الحوك ، وهو جندي في الدفاع الساحلي ويعد أحد العناصر التي جندها العدوان للقيام بعمليات الرصد .

 كما تمكن رجال الأمن في منطقة الحسينية من إلقاء القبض على شخصين من العناصر المطلوبة أمنياً هما المدعو ) ا . م . ا ) والمدعو ( م .ا ) من أهالي محافظة الحديدة ويعتبرا من أخطر عناصر الرصد بالمديرية .

ولفت المصدر إلى أن عمليات الضبط تمت وفقاً لمعلومات أمنية ورصد وتحريات دقيقة .

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها  بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعاون مع أعداء الوطن والارتهان والعمالة للعدو  وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لينال جزاءه الرادع  .


سبأ
  المزيد من (محلي)
ضبط 42 كيلو من الحشيش في الصليف بمحافظة الحديدة
قنص ضابط وتسعة جنود سعوديين ومصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
أمين العاصمة يؤكد استمرار الصمود والثبات والسير على درب الشهيد الصماد
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية سنحان بصنعاء 
العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بمنح وسام الشجاعة لمرافقي الرئيس الشهيد الصماد
محافظ الحديدة يتفقد محطة كهرباء الحالي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بمنح الرئيس الشهيد الصماد وسام الجمهورية
مناقشة مستوى تحصيل الأوعية الإيرادية بمحافظة الجوف
العدوان السعودي على اليمن
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية سنحان بصنعاء 
[29/مايو/2018]
العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على الخط العام بمديرية حيران بحجة
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المزرق بحرض
[28/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by