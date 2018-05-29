لأجهزة الأمنية تلقي القبض على أربعة من أخطر عناصر العدوان بالحديدة [29/مايو/2018] الحديدة - سبأ:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة القبض على أربعة من أخطر مرتزقة وعملاء العدوان في عدد من المديريات .



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم في مديرية بيت الفقيه ضبط أحد أخطر عناصر العدوان المطلوبين أمنياً وهو المدعو (س . ع . ن ) من أهالي المديرية .



وأشار إلى أن التحريات والتحقيقات أثبتت أن المضبوط يعمل على جمع المعلومات و رصد تحركات ومواقع الجيش واللجان الشعبية ، وكذا الرفع بالإحداثيات عن المؤسسات الحكومية والخدمية للعدوان كما يدير خلايا نائمة بمديرية بيت الفقيه ، وهو مسؤول عن تمويل عناصر العدوان التي تقوم بالرصد في المديرية.



وأكد المصدر إلقاء القبض على المدعو ( م .ا . ص . ك( بمديرية الحوك ، وهو جندي في الدفاع الساحلي ويعد أحد العناصر التي جندها العدوان للقيام بعمليات الرصد .



كما تمكن رجال الأمن في منطقة الحسينية من إلقاء القبض على شخصين من العناصر المطلوبة أمنياً هما المدعو ) ا . م . ا ) والمدعو ( م .ا ) من أهالي محافظة الحديدة ويعتبرا من أخطر عناصر الرصد بالمديرية .



ولفت المصدر إلى أن عمليات الضبط تمت وفقاً لمعلومات أمنية ورصد وتحريات دقيقة .



وأكدت الأجهزة الأمنية أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعاون مع أعداء الوطن والارتهان والعمالة للعدو وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لينال جزاءه الرادع .





سبأ