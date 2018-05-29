قنص ضابط وتسعة جنود سعوديين ومصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية [29/مايو/2018] محافظات - سبأ:

لقي ضابط سعودي وتسعة جنود مصرعهم قنصاً في جيزان ، فيما قتل وجرح العشرات من المرتزقة في عمليات هجومية وصد زحوفات وقنص في عدد من الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص ضابط سعودي شمال وادي المعايين و تسعة جنود في وادي جارة بجيزان ، كما تم قنص عشرة من المرتزقة قبالة الموقع المستحدث و قبالة جبل دخان و شمال وادي المعايين .



وأوضح المصدر أن عدداً كبيراً من مرتزقة الجيش السعودي سقطوا قتلى وجرحى خلال كسر زحف لهم قبالة جبل قيس ، مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاتهم خلال الزحف محققة إصابات مباشرة .



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية نوعية على عدة تباب في جبل حوالي أسفرت عن مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي و فرار من تبقى منهم .



وأشار المصدر إلى أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في موقع بوجان .



وفي عسير لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على عدة تباب في مجازة .



وذكر المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع مستحدثة لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل وعوع في نجران أدت إلى قتلى وجرحى في صفوفهم و إحراق خيامهم و طقم عسكري .



كما تم تدمير طقم عسكري محمل بمرتزقة الجيش السعودي غرب موقع السديس .



ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في الوازعية بمحافظة تعز وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، كما كسروا زحفاً للمرتزقة على الكدحة أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم .



وفي جبهة الساحل الغربي نفذ الجيش واللجان عملية نوعية على مواقع المرتزقة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .



ولقي القيادي المرتزق رئيس عمليات مايسمى اللواء الثالث عمالقة العميد عبدالله سعيد العوذلي وعدد من مرافقيه مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي ، كما قتل القيادي المرتزق عبدالكريم محمد سعيد العولقي و 12 مرتزقاً في الجبهة نفسها .



ووفقاً للمصدر كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي ومقتل وجرح العديد منهم ، فيما دمرت وحدة الهندسة العسكرية آلية للمرتزقة شمال الصحراء ومصرع من كانوا على متنها .



وأفاد المصدر أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم خلال كسر زحف واسع لهم على مواقع الجيش واللجان في جبال المراصد بالجوف .







سبأ