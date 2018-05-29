ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 01:14:14م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات في الهيئة العامة للزكاة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (60) لسنة 2018م بتعيين التالية أسماؤهم في الهيئة العامة للزكاة..
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
ضبط 42 كيلو من الحشيش في الصليف بمحافظة الحديدة
لأجهزة الأمنية تلقي القبض على أربعة من أخطر عناصر العدوان بالحديدة
قنص ضابط وتسعة جنود سعوديين ومصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قنص ضابط وتسعة جنود سعوديين ومصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية
[29/مايو/2018] محافظات - سبأ:
لقي ضابط سعودي وتسعة جنود مصرعهم قنصاً في جيزان ، فيما قتل وجرح العشرات من المرتزقة في عمليات هجومية وصد زحوفات وقنص في عدد من الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص ضابط سعودي شمال وادي المعايين و تسعة جنود في وادي جارة بجيزان ، كما تم قنص عشرة من المرتزقة قبالة الموقع المستحدث و قبالة جبل دخان و شمال وادي المعايين .

وأوضح المصدر أن عدداً كبيراً من مرتزقة الجيش السعودي سقطوا قتلى وجرحى خلال كسر زحف لهم قبالة جبل قيس ، مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاتهم خلال الزحف محققة إصابات مباشرة .

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية نوعية على عدة تباب في جبل حوالي أسفرت عن مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي و فرار من تبقى منهم .

وأشار المصدر إلى أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في موقع بوجان .

وفي عسير لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على عدة تباب في مجازة .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع مستحدثة لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل وعوع في نجران أدت إلى قتلى وجرحى في صفوفهم و إحراق خيامهم و طقم عسكري .

كما تم تدمير طقم عسكري محمل بمرتزقة الجيش السعودي غرب موقع السديس .  

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في الوازعية بمحافظة تعز وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، كما كسروا زحفاً للمرتزقة على الكدحة أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم .

وفي جبهة الساحل الغربي نفذ الجيش واللجان عملية نوعية على مواقع المرتزقة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

ولقي القيادي المرتزق رئيس عمليات مايسمى اللواء الثالث عمالقة العميد عبدالله سعيد العوذلي وعدد من مرافقيه مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي ، كما قتل القيادي المرتزق عبدالكريم محمد سعيد العولقي و 12 مرتزقاً في الجبهة نفسها .

ووفقاً للمصدر كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي ومقتل وجرح العديد منهم ، فيما دمرت وحدة الهندسة العسكرية آلية للمرتزقة شمال الصحراء ومصرع من كانوا على متنها .

وأفاد المصدر أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم خلال كسر زحف واسع لهم على مواقع الجيش واللجان في جبال المراصد بالجوف .



سبأ
  المزيد من (محلي)
ضبط 42 كيلو من الحشيش في الصليف بمحافظة الحديدة
لأجهزة الأمنية تلقي القبض على أربعة من أخطر عناصر العدوان بالحديدة
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
أمين العاصمة يؤكد استمرار الصمود والثبات والسير على درب الشهيد الصماد
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية سنحان بصنعاء 
العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بمنح وسام الشجاعة لمرافقي الرئيس الشهيد الصماد
محافظ الحديدة يتفقد محطة كهرباء الحالي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بمنح الرئيس الشهيد الصماد وسام الجمهورية
مناقشة مستوى تحصيل الأوعية الإيرادية بمحافظة الجوف
العدوان السعودي على اليمن
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية سنحان بصنعاء 
[29/مايو/2018]
العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على الخط العام بمديرية حيران بحجة
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المزرق بحرض
[28/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by