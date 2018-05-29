33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف [29/مايو/2018] محافظات - سبأ:

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 33 غارة على محافظات صعدة ، الحديدة وحجة منها غارتين من طائرة بدون طيار ، فيما استهدف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في الجوف بالأسلحة الثقيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطنين اثنين استشهدا وجرح ثالث جراء غارتين لطيران العدوان على ورشة لصيانة السيارات في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة .



وشنت طائرة أمريكية بدون طيار غارتين على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بالمحافظة .



وفي محافظة صعدة أوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ثمان غارات على منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح وسبع غارات على منطقة العطفين بمديرية كتاف .



وأشار المصدر إلى تعرض مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل وممتلكات المواطنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على المزرق بمديرية حرض و غارة على الخط العام بمديرية حيران و عشر غارات على مناطق متفرقة بمديرية ميدي في محافظة حجة .





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