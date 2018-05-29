أمين العاصمة يؤكد استمرار الصمود والثبات والسير على درب الشهيد الصماد [29/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

نظم المجلس المحلي بمديرية السبعين بأمانة العاصمة أُمسية رمضانية إحياء لأربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد، وتعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان، بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس وأمين العاصمة حمود محمد عُباد.



وأكد أمين العاصمة في الأمسية التي حضرها وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل قطاع الخدمات علي السقاف والوكلاء المساعدون عبدالله محرم ومحمد الشامي ومحمد الوحيشي، استمرار الصمود والثبات والسير على درب الشهيد الصماد الذي ضحى بنفسه دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره في مواجهة قوى العدوان.



وأشار إلى مواقف الرئيس الشهيد الصماد الشجاعة خلال تولية قيادة البلاد وإقدامه في التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني حتى ارتقاءه شهيداً مجاهداً وهو في موقف العزة والكرامة.



وقال " الشعب اليمني يستلهم من الرئيس الصماد دروس الصمود والثبات والتضحية في مواجهة العدوان ".



وأكد عُباد، على أهمية شحذ الهمم والتأهب والاستعداد في ظل استمرار تصعيد قوى العدوان في جبهة الساحل الغربي وكافة الجبهات.



وحث أمين العاصمة الجميع على بذل المزيد من الجهود للحشد والتعبئة خلال المرحلة الراهنة لدعم وإسناد كافة الجبهات بالرجال والعتاد وخاصة جبهة الساحل الغربي .. لافتا إلى ضرورة استشعار الجميع للمسئولية الدينية والوطنية في الدفاع عن الوطن .



وأشاد بالانتصارات والبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة في مواجهة العدو.



ودعا أمين العاصمة، مشائخ وعقال وأبناء وشباب مديريات أمانة العاصمة إلى النفير العام إلى جبهة الساحل الغربي دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء تهامة في الذود عن الوطن.



فيما أشار عضو مجلس الشورى مجاهد القهالي، إلى أن الرئيس الشهيد صالح الصماد كان رجل المرحلة ورجل السلام والبناء وكان حاضرا في مختلف جبهات الشرف وفي ميدان بناء الدولة الحديثة المستقرة وترجم ذلك بإطلاق مشروعه " يداً تحمي، ويداً تبني".



وأكد أن الشهيد الصماد كان يعمل جاهداً لبناء اليمن والنهوض به في مختلف المجالات واضعاً الاستقلال بالقرار الوطني في سلم أولوياته، وهو ما أزعج قوى العدوان والهيمنة التي لا تريد إلا أن يبقى اليمن تحت وصايتها.



وشدد القهالي على أهمية مواصلة مشروع الرئيس الصماد والاستمرار في الصمود في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر وبناء دولة اليمن الموحد.



واستعرضت الأمسية التي عقدت تحت شعار " رمضان شهر الثبات والصمود في مواجهة العدوان "، مناقب الشهيد الصماد ومواقفة الوطنية الشجاعة في الدفاع عن الوطن.



وأكدت الأمسية بحضور مدير عام مديرية السبعين محمد ناجي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالأمانة وأمين عام وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية وعدد من الشخصيات الاجتماعية والعقال، على أهمية التحشيد ورفد جبهة الساحل الغربي وكافة الجبهات وتعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان.



كما أكد المشاركون في الأمسية استمرار الصمود والثبات في مواجهة تصعيد العدوان ورفد جبهات العزة والشرف بالرجال والمال وتجهيز لواء الشهيد الرئيس صالح الصماد بالمديرية.



وشددت الكلمات على إعلان النفير العام ورفد جبهة الساحل الغربي بالرجال والعتاد لدحر الغزاة.. مؤكدة المضي على درب الشهيد الصماد في الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان .



ودعت أبناء وشباب المديرية إلى الالتحاق بلواء الشهيد الرئيس الصماد ونيل شرف الدفاع عن الوطن والتصدي للعدو.

سبأ