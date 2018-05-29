ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 03:10:32ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات في الهيئة العامة للزكاة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (60) لسنة 2018م بتعيين التالية أسماؤهم في الهيئة العامة للزكاة..
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
أمين العاصمة يؤكد استمرار الصمود والثبات والسير على درب الشهيد الصماد
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية سنحان بصنعاء 
العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بمنح وسام الشجاعة لمرافقي الرئيس الشهيد الصماد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمين العاصمة يؤكد استمرار الصمود والثبات والسير على درب الشهيد الصماد
[29/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
نظم المجلس المحلي بمديرية السبعين بأمانة العاصمة أُمسية رمضانية إحياء لأربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد، وتعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان، بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس وأمين العاصمة حمود محمد عُباد.

وأكد أمين العاصمة في الأمسية التي حضرها وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل قطاع الخدمات علي السقاف والوكلاء المساعدون عبدالله محرم ومحمد الشامي ومحمد الوحيشي، استمرار الصمود والثبات والسير على درب الشهيد الصماد الذي ضحى بنفسه دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره في مواجهة قوى العدوان.

وأشار إلى مواقف الرئيس الشهيد الصماد الشجاعة خلال تولية قيادة البلاد وإقدامه في التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني حتى ارتقاءه شهيداً مجاهداً وهو في موقف العزة والكرامة.

وقال " الشعب اليمني يستلهم من الرئيس الصماد دروس الصمود والثبات والتضحية في مواجهة العدوان ".

وأكد عُباد، على أهمية شحذ الهمم والتأهب والاستعداد في ظل استمرار تصعيد قوى العدوان في جبهة الساحل الغربي وكافة الجبهات.

وحث أمين العاصمة الجميع على بذل المزيد من الجهود للحشد والتعبئة خلال المرحلة الراهنة لدعم وإسناد كافة الجبهات بالرجال والعتاد وخاصة جبهة الساحل الغربي .. لافتا إلى ضرورة استشعار الجميع للمسئولية الدينية والوطنية في الدفاع عن الوطن .

وأشاد بالانتصارات والبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة في مواجهة العدو.

ودعا أمين العاصمة، مشائخ وعقال وأبناء وشباب مديريات أمانة العاصمة إلى النفير العام إلى جبهة الساحل الغربي دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء تهامة في الذود عن الوطن.

فيما أشار عضو مجلس الشورى مجاهد القهالي، إلى أن الرئيس الشهيد صالح الصماد كان رجل المرحلة ورجل السلام والبناء وكان حاضرا في مختلف جبهات الشرف وفي ميدان بناء الدولة الحديثة المستقرة وترجم ذلك بإطلاق مشروعه  " يداً تحمي، ويداً تبني".

وأكد أن الشهيد الصماد كان يعمل جاهداً لبناء اليمن والنهوض به في مختلف المجالات واضعاً الاستقلال بالقرار الوطني في سلم أولوياته، وهو ما أزعج قوى العدوان والهيمنة التي لا تريد إلا أن يبقى اليمن تحت وصايتها.

وشدد القهالي على أهمية مواصلة مشروع الرئيس الصماد والاستمرار في الصمود في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر وبناء دولة اليمن الموحد.

واستعرضت الأمسية التي عقدت تحت شعار " رمضان شهر الثبات والصمود في مواجهة العدوان "، مناقب الشهيد الصماد ومواقفة الوطنية الشجاعة في الدفاع عن الوطن.

وأكدت الأمسية بحضور مدير عام مديرية السبعين محمد ناجي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالأمانة وأمين عام وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية وعدد من الشخصيات الاجتماعية والعقال، على أهمية التحشيد ورفد جبهة الساحل الغربي وكافة الجبهات وتعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان.

كما أكد المشاركون في الأمسية استمرار الصمود والثبات في مواجهة تصعيد العدوان ورفد جبهات العزة والشرف بالرجال والمال وتجهيز لواء الشهيد الرئيس صالح الصماد بالمديرية.

وشددت الكلمات على إعلان النفير العام ورفد جبهة الساحل الغربي بالرجال والعتاد لدحر الغزاة.. مؤكدة المضي على درب الشهيد الصماد في الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان .

ودعت أبناء وشباب المديرية إلى الالتحاق بلواء الشهيد الرئيس الصماد ونيل شرف الدفاع عن الوطن والتصدي للعدو.
سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية سنحان بصنعاء 
العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بمنح وسام الشجاعة لمرافقي الرئيس الشهيد الصماد
محافظ الحديدة يتفقد محطة كهرباء الحالي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بمنح الرئيس الشهيد الصماد وسام الجمهورية
مناقشة مستوى تحصيل الأوعية الإيرادية بمحافظة الجوف
اتحاد نساء اليمن بحجة ينفذ برامج تدريبية للحد من ظاهرة العنف
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات في الهيئة العامة للزكاة
إتحاد نساء اليمن بذمار يختتم دورة إدارة الحالة لقضايا العنف
الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين في محافظة حجة

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يعاود استهداف مديرية سنحان بصنعاء 
[29/مايو/2018]
العدوان السعودي يعاود قصفه الصاروخي والمدفعي على صعدة
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على الخط العام بمديرية حيران بحجة
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المزرق بحرض
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على ميدي
[28/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by