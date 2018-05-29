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محافظ الحديدة يتفقد محطة كهرباء الحالي
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محافظ الحديدة يتفقد محطة كهرباء الحالي
[29/مايو/2018] الحديدة - سبأ:
تفقد محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم محطة كهرباء الحالي والتي دشن إعادة تشغيل التيار الكهربائي فيها مؤخرا بعد تزويدها بكميات من مادة الديزل.

وأكد المحافظ الهيج استمرار العمل في المحطة  وإدخال الخدمة تدريجيا للمحطة المركزية في رأس كتنيب الأسبوع القادم وبطاقة كهربائية مناسبة.

وأشار الهيج إلى أنه سيتم التشغيل وفق ما هو متاح من المازوت والتوربينات الجاهزة حسب خطة تتناسب مع الإمكانات وبما يكفل استمرار وصول التيار الكهربائي للمستهلكين .

 ولفت إلى أن كلفة تشغيل المحطة المركزية العالية تصل شهريا إلى 28 طن.

وثمن المحافظ توجيهات رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط ورئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الكهرباء بضرورة الإسراع في إعادة تشغيل الكهرباء وسرعة التوصيل للمواطنين بهدف التخفيف من وطأة حر الصيف .

ونوه بجهود قيادة كهرباء منطقة الحديدة وكل العاملين الذي بذلوا جهودا كبيرة من أجل إعادة الكهرباء لأبناء المحافظة .

ودعا محافظ الحديدة المواطنين إلى الالتزام  بسداد قيمة الاستهلاك لضمان استمرار تشغيل المحطات ووصول التيار االكهربائي لهن بانتظام.

وكان مدير عام كهرباء المحافظة جماعي سالم كليب أشار إلى أن تشغيل محطات الكهرباء يأتي عقب قيام المؤسسة بعدد من الإجراءات ساهمت في عملية التشغيل من خلال تجهيز محطات التوليد والمحولات الكهربائية بالمديريات والكشف الدوري عليها.

 رافقه خلال الزيارة النائب المالي والإداري هاني دعبوش ومدير عام محطة الحالي والكورنيش المهندس عزي جعفر  ومدير عام الاعلام بالمحافظة عادل حسن مكي.
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