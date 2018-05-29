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آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 02:36:53ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات في الهيئة العامة للزكاة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (60) لسنة 2018م بتعيين التالية أسماؤهم في الهيئة العامة للزكاة..
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بمنح الرئيس الشهيد الصماد وسام الجمهورية
[29/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (61) لسنة 2018م بمنح الرئيس الشهيد صالح علي الصماد وسام الجمهورية.
سبأ
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