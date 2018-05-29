محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى تحصيل الأوعية الإيرادية بمحافظة الجوف



ناقش اجتماع بمحافظة الجوف امس، برئاسة المحافظ سام الملاحي ، مستوى تحصيل الأوعية الإيرادية بمختلف أنواعها .



واقر الاجتماع العمل بتعميم وزير المالية بخصوص توريد كافة الموارد الزكوية إلى الحساب الجاري الموحد حتى استكمال اجراءات انتقال الاختصاصات للهيئة العامة للزكاة.



وشدد الاجتماع على عدم تجنيب أي مبالغ مالية او التصرف فيها تحت اي مسمى.



واستعرض الاجتماع مستوى تحصيل ضريبة القات ، وشدد على تحصيلها بالطرق السليمة وتوريدها أولا بأول.



واكد المحافظ الملاحي، على رفع وتيرة الاداء والعمل على تجاوز الربط المقدر خلال هذا العام وربط التقييم بمستوى تحصيل الموارد.



وشدد على تحصيل كافة موارد الدولة وفقا للقوانين واللوائح النافذة على مستوى كل جهة، وإلزام المتحصلين بتوريد أي مبالغ متحصلة واستدعاء من لديهم مدورات والزامهم بتوريدها.

سبأ [29/مايو/2018] الجوف - سبأ:سبأ