محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد نساء اليمن بحجة ينفذ برامج تدريبية للحد من ظاهرة العنف







أكدت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة حجة ابتسام هاشم شرف، حرص الفرع على الحد من ظاهرة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي .



وأوضحت رئيسة فرع الاتحاد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة يسعى في هذا الاطار إلى تأهيل وتدريب العديد من الكوادر من مختلف الجهات وتشكيل اللجان والشبكات المجتمعية .



وأشارت إلى أن الفرع حرص خلال الفترة الماضية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان على تنمية مهارات عدد من الكوادر حول طرق التعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وخطوات إدارة الحالة.

سبأ [29/مايو/2018] حجة - سبأ:سبأ