[29/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (60) لسنة 2018م بتعيين التالية أسماؤهم في الهيئة العامة للزكاة:
1 - شمسان محسن محسن أبو نشطان - رئيسا للهيئة العامة للزكاة.
2 - أحمد عبد العلي الشامي وكيلا للهيئة العامة للزكاة.
3- علي ناصر الاهنومي وكيل مساعد لقطاع الموارد الزكوية.
4- رضوان محمد احمد حميدالدين وكيل مساعد لقطاع المصارف الزكوية.
5 - محمد يحيى عبدالرحمن حيدرة وكيل مساعد لقطاع التوعية والتأهيل.
6- مجاهد صالح مبخوت النصرة وكيل مساعد لقطاع المعلومات وتنمية الموارد.
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