محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتحاد نساء اليمن بذمار يختتم دورة إدارة الحالة لقضايا العنف ذمار - سبأ :

اختتمت بمحافظة ذمار أمس دورة تدريبية خاصة بإدارة الحالة لقضايا العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي ومقدمي الخدمات.



شارك في الدورة التي نظمها على مدى أربعة أيام فرع إتحاد نساء اليمن بذمار في إطار مشروع مناهضة العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان، 25 متدربا ومتدربة من المنظمات والجهات الرسمية ومقدمي الخدمات.



وأوضحت أمين عام فرع اتحاد نساء اليمن بذمار خيرية أحمد حسين أن المشاركين في الدورة تلقوا معلومات ومعارف حول مفاهيم العنف والنوع الإجتماعي وكيفية إدارة الحالة وتنسيق الجهود بين الاتحاد والمنظمات والجهات ذات العلاقة وتعزيز الإستجابة الطارئة لقضايا العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي.



وبينت أن المشروع يهدف إلى رصد وتوثيق حالات العنف ومساندة الحالات المعنفة وتقديم الدعم القانوني والاستشارات والدعم النفسي.. مشيرة إلى أن المشروع ينفذ حاليا في مديريات جبل الشرق وضورآن آنس ومغرب عنس وميفعة عنس.

سبـأ [29/مايو/2018]سبـأ