ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 29 - مايو - 2018 الساعة 01:34:51ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات في الهيئة العامة للزكاة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (60) لسنة 2018م بتعيين التالية أسماؤهم في الهيئة العامة للزكاة..
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
الأمازون يعزز صدارته في المجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد الغني
عزز فريق شاي الأمازون صدارته للمجموعة الثالثة لدورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم بفوزه على فريق وزارة النقل بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أهلي صنعاء في ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
محافظ الحديدة يتفقد محطة كهرباء الحالي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بمنح الرئيس الشهيد الصماد وسام الجمهورية
مناقشة مستوى تحصيل الأوعية الإيرادية بمحافظة الجوف
اتحاد نساء اليمن بحجة ينفذ برامج تدريبية للحد من ظاهرة العنف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين في محافظة حجة
[29/مايو/2018]
حجة -  سبأ :

أفرجت النيابة العامة في محافظة حجة ، امس عن خمسة من السجناء المعسرين كدفعة أولى ، بعد سداد فاعلي خير ما عليهم من حقوق مالية للغير بمبلغ ستة ملايين 700 ألف ريال، تحت شعار "مكرمة الرئيس الشهيد صالح الصماد" .

وأشاد المحافظ هلال عبده الصوفي خلال عملية الافراج التي حضرها وكيل نيابة البحث والسجون القاضي عبدالمجيد القاضي ، بجهود ودور اللجنة العليا لرعاية السجون والنائب العام والاجهزة القضائية والامنية في المحافظة في معالجة قضايا السجناء المعسرين.

ونوه المحافظ الصوفي بهذه اللفتة الانسانية الكريمة في رفع المعاناة عن السجناء المعسرين ممن امضوا فترة عقوبة الحبس ومازالوا في السجن لعدم قدرتهم على دفع الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم .

ودعا الصوفي رجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلى المساعدة في التخفيف من معاناة المعسرين ، عبر التواصل مع النيابة العامة للحصول على كشوفات بأسماء المعسرين والمبالغ المستحقة عليهم.

من جانبه أشار وكيل النيابة إلى أن هذه هي الدفعة الأولى من السجناء المعسرين .. لافتا إلى أن النيابة العامة تسير في اجراءات الافراج عن سجناء آخرين من المعسرين خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال اجراءات سداد ما عليهم من حقوق خاصة.

حضر عملية الإفراج نائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد جحاف ومدير إصلاحية السجن المركزي الرائد فهد الحمداني وعدد من مسؤولي المحافظة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
محافظ الحديدة يتفقد محطة كهرباء الحالي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بمنح الرئيس الشهيد الصماد وسام الجمهورية
مناقشة مستوى تحصيل الأوعية الإيرادية بمحافظة الجوف
اتحاد نساء اليمن بحجة ينفذ برامج تدريبية للحد من ظاهرة العنف
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيينات في الهيئة العامة للزكاة
إتحاد نساء اليمن بذمار يختتم دورة إدارة الحالة لقضايا العنف
طيران العدوان يشن غارة على الخط العام بمديرية حيران بحجة
قصف صاروخي على تجمعات للجنود السعوديين بجيزان
إقرار مصفوفة فرع الجهاز المركزي للرقابة بشأن أراضي وعقارات الدولة بحجة
مناقشة آلية تحصيل الإيرادات الزكوية بحجة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على الخط العام بمديرية حيران بحجة
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المزرق بحرض
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على ميدي
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على رازح وكتاف في صعدة
[28/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة رأس عيسى في الصليف بالحديدة
[28/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by