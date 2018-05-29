الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين في محافظة حجة حجة - سبأ :

أفرجت النيابة العامة في محافظة حجة ، امس عن خمسة من السجناء المعسرين كدفعة أولى ، بعد سداد فاعلي خير ما عليهم من حقوق مالية للغير بمبلغ ستة ملايين 700 ألف ريال، تحت شعار "مكرمة الرئيس الشهيد صالح الصماد" .



وأشاد المحافظ هلال عبده الصوفي خلال عملية الافراج التي حضرها وكيل نيابة البحث والسجون القاضي عبدالمجيد القاضي ، بجهود ودور اللجنة العليا لرعاية السجون والنائب العام والاجهزة القضائية والامنية في المحافظة في معالجة قضايا السجناء المعسرين.



ونوه المحافظ الصوفي بهذه اللفتة الانسانية الكريمة في رفع المعاناة عن السجناء المعسرين ممن امضوا فترة عقوبة الحبس ومازالوا في السجن لعدم قدرتهم على دفع الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم .



ودعا الصوفي رجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلى المساعدة في التخفيف من معاناة المعسرين ، عبر التواصل مع النيابة العامة للحصول على كشوفات بأسماء المعسرين والمبالغ المستحقة عليهم.



من جانبه أشار وكيل النيابة إلى أن هذه هي الدفعة الأولى من السجناء المعسرين .. لافتا إلى أن النيابة العامة تسير في اجراءات الافراج عن سجناء آخرين من المعسرين خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال اجراءات سداد ما عليهم من حقوق خاصة.



حضر عملية الإفراج نائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد جحاف ومدير إصلاحية السجن المركزي الرائد فهد الحمداني وعدد من مسؤولي المحافظة.

سبـأ [29/مايو/2018]سبـأ