محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقرار مصفوفة فرع الجهاز المركزي للرقابة بشأن أراضي وعقارات الدولة بحجة حجة - سبأ :

أقر اجتماع اليوم بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي المصفوفة التنفيذية المقدمة من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن آلية تحديد الاختلالات في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بالمحافظة والإجراءات اللازم تنفيذها لمعالجتها.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمد القيسي وضم مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة سلال الحراري ومدير فرع الهيئة مسعد المعمري أكد المحافظ الصوفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المصفوفة والرفع أولا بأول بما تم تنفيذه.



وشدد على أهمية الحفاظ على أملاك الدولة من أراضي وعقارات وتنمية الإيرادات من عائدات الإيجارات والغلول الزراعية بإعتبارها من الإيرادات التي تسهم في رفد خزينة الدولة خاصة في ظل الحصار والعدوان.



وحث المحافظ الصوفي قيادة فرع الهيئة على متابعة قضايا أراضي وعقارات الدولة وإزالة المخالفات.. مؤكدا دعم قيادة المحافظة للهيئة بما يضمن الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة.

سبـأ [28/مايو/2018]سبـأ